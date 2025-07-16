林右昌批藍白政治詐騙金光黨　「錢還在天上去哪裡領？」

▲民進黨祕書長林右昌。（圖／反共護台志工聯盟提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（16）日前往基隆出席「護國大遶境」集結出發儀式。林右昌致詞時表示，國民黨、民眾黨聯手通過普發現金1萬元是最大的「政治詐騙」，錢在哪裡？民意機關監督行政院機關，立法院監督行政院預算，但不能自編預算，或提出相關法條，藍白為了搶救大罷免畫大餅，一萬要去哪領？錢還在天上，要去哪裡領？但這對選舉一定有影響。如果國民黨過關了，受傷的卻是台灣民主，他們在賭台灣人會忘了，藍白通過2350億的違法法案，希望大家能夠認清國民黨的圖謀。

林右昌表示，護國大遶境車隊來到故鄉基隆，這是公民團體看到台灣的民主重大危機，所發起罷免行動，他要對領銜人與志工表達最高敬意，民進黨所有的黨公職也都會做公民堅實的後盾。罷免是讓已經錯誤的事情，有機會可以改正，與政黨鬥爭毫無關係，藍白在傅崐萁與黃國昌兩位總召的情況下，已經沒有想不到與做不出來的事情，這是罷免很重要的原因。

針對國民黨認為普發現金對罷免無影響，林右昌說，如果對罷免沒有影響，藍白為什麼急著在726投票前，強行通過法案並大力宣傳，朱立倫也說過，罷免通過就沒有一萬元可以領，這對選舉絕對有影響，國民黨過關受傷的卻是台灣民主。普發現金就是用你的錢買你的票，過去國民黨用黨產買票，現在買空賣空畫大餅，在立法院違背預算法，強行通過2350億，迫使行政院編列預算。

林右昌強調，立法院的職責是審查行政部門預算，不能編列或提出增加預算的法條，國民黨為了搶救罷免公然買票，聯手民眾黨「畫大餅通過普發現金，卻沒有預算來源，這是最大的政治詐騙」，讓很多人說國民黨是「敗家子」，將台灣資產掏空花光。國民黨在賭人民是健忘的，726過後台灣人不會記得，藍白在立院通過2350億的違法法案，這就是他們的目的，希望大家能夠認清國民黨的圖謀。

林右昌指出，「去年4月基隆林沛祥等十多位立委，跟著傅崐萁到中國朝聖後，整個立法院全都亂了，現在的立法院已經不是過去認知中，引以為傲的中華民國立法院，幾乎成為中共的立法局」，這些立委讓人分不清是藍還是紅，選舉到了需要選票時，就把國旗拿出來，所以花蓮人才會說「心中有國旗，罷免傅崐萁」、「青年白日滿地紅，不是傅崐萁的共產紅」，因此這次公民罷免運動不是針對個別立委，而是整個國會的大問題。

林右昌強調，罷免是公民力量展現，但國民黨的策略就是要讓公民力量消失，讓藍白歸隊變成毫無是非的政黨對決，呼籲各位鄉親要讓更多人了解，這次如果沒有投下罷免票，可能就沒下一次的機會了，愛台灣、愛中華民國的夥伴，不論是藍綠白的支持者，都能夠看到台灣民主危機，投下支持同意罷免。

