陸記者採訪遭砸爛攝影機　警方大動作拘人

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南豐旭線纜公司傳出電纜品質不達標，負責人暴力阻撓記者採訪，還搶奪打砸攝影機、麥克風等設備。當地警方15日晚間大動作通報此事，稱已經以「故意毀壞財物罪」將該公司的負責人刑事拘留。

根據《紅星新聞》報導，豐旭線纜公司近日遭民眾爆料電纜品質不合格，多家長沙媒體15日前往其公司地址採訪；不料，該公司謝姓負責人竟出面阻撓採訪，還砸毀記者的攝影機、麥克風等設備。

從曝光的影片中可以看到，謝姓負責人起初正常回應記者的問題，稱消費者有問題可以走法律程序，還強調所有產品都是合格的；接著，謝姓負責人突然抓狂，衝出來搶奪《風芒新聞》記者的攝影機，將機器往地上摔爛，並推打其他記者，試圖將手機也搶走。

▼記者的攝影機被砸爛。（圖／翻攝紅星新聞）



目睹整個事發過程的一名記者表示，其實最開始的採訪還算正常，讓所有人沒有想到的是，在採訪快要結束時，謝姓負責人竟做出了搶奪打砸記者攝影機的舉動，這讓在場的所有人都有些措手不及。

該名記者還說，「一台攝影機被摔碎了，一個錄音筆被摔壞了，有記者的眼鏡被搞壞了，衣服被扯破了。」

事件發生後，當地媒體紛紛報導，中國大陸官方旗下的中國記協也出面聲援，稱採訪是記者的權利，正當輿論監督受法律保護，「中國記協將持續關注。」

對於暴力行為，該公司回應，之所以砸記者的攝影機是因為要求刪除對方拍攝的畫面，對方不刪除，「拉扯的時候，在侵犯我們的隱私，侵犯我們的肖像權和商業秘密。」

同日晚間，當地警方大動作發出通報，稱已經以「故意毀壞財物罪」將該公司的謝姓負責人刑事拘留。

▼警方晚間通報案件。（圖／翻攝紅星新聞）

