台大驚傳偷拍案！助理教授竊錄升等審查會　「知道太詳細」露餡

▲台大助理教授因擔心自己升等審查結果，竊錄審查會議過程被依妨害秘密起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾在台大文學院擔任助理教授的邱姓女子，涉嫌在2023年自己的教師升等審查會前，先到會議室裝設攝影機，將審查委員討論過程全部錄下，結果升等審查結果不如預期，邱女跑去向校方反應並提出質疑，校方驚覺秘密會議內容外洩而報警，台北地檢署10日依妨害秘密罪起訴邱女。

邱女是清華大學語言學研究所博士，2023年在台大文學院華語教學碩士學位學程擔任助理教授時，爭取在當學年度升等，但升等審查會議過程要保密，除審查委員外，不能有人在場，邱女卻在12月14日中午前住將進行審查的會議室，把小米智能攝影機藏在水槽櫃內，並插上電源。

審查委員在12月14日秘密進行約50分鐘的會議，討論邱女等人的升等著作後，邱女跑去找其中一名審查委員抱怨，質疑會議內容對她不公，因為邱女提到的會議過程與談話內容太過詳細，審查委員覺得奇怪，通知行政人員去檢查會議室，果然找到邱女偷放的攝影機和記憶卡。

台大校方向轄區大安分局報案，檢察官根據會議室外監視器清楚拍下邱女進出會議室的畫面，攝影機記憶卡還存有邱女調整鏡頭的情形，認定邱女涉嫌偷錄應保密的會議過程，依妨害秘密罪將邱女起訴。