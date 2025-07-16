川普派兵惹議！　美防長下令2000國民兵撤出洛杉磯：任務成功　

▲ 川普先前下令國民警衛隊部署洛杉磯。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令撤離洛杉磯2000名國民警衛隊士兵，這批部隊原先負責保護聯邦財產和人員，應對因移民執法引發的大規模示威。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）說明，這項決定出於「任務成功執行」。

根據《路透》，帕內爾15日聲明表示，「感謝我們的部隊挺身而出響應號召，洛杉磯的違法行為正在減少，因此部長已下令撤回2000名加州國民警衛隊員」，但當地仍有2000名國民警衛隊士兵及約700名海軍陸戰隊員持續駐守。

川普6月不顧加州州長紐森（Gavin Newsom）反對，派遣4000名國民兵進駐洛杉磯，以平息移民與海關執法局（ICE）突襲行動引發的抗議潮。這項決定在全美引發軍隊介入國內事務的激烈辯論，並加劇該國第二大城政治緊張情勢。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）曾批評軍事部署「沒有必要且損害當地經濟」，如今她將撤兵歸功於民眾團結抗議，「洛杉磯人民站在一起，我們組織和平抗議，一同參加集會，並對川普政府提起訴訟，這一切都促成今日撤軍的決定。」

另一方面，川普政府持續擴大移民執法行動，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）證實，上周在南加州大麻農場的突襲中逮捕319名非法移民，並發現14名未成年移民。