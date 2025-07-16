25歲連體雙胞胎「姊姊結婚了」！2人共用下半身　被問私密事回這句

▲兩姊妹對外界過度好奇表達不滿，呼籲尊重隱私。（圖／翻攝自YouTube Carmen and Lupita）

圖文／CTWANT

美國一對在墨西哥出生、康乃狄克州長大的連體雙胞胎卡門（Carmen Andrade）與露皮塔（Lupita Andrade），經常在TikTok與YouTube分享生活，累積超過25萬粉絲，影片內容包括日常活動、情感觀點與面對社會眼光的真實心情。其中卡門上月底在YouTube影片中透露，她早在去年10月與交往五年的男友丹尼爾（Daniel McCormack）完成婚禮。消息曝光後，這對姊妹再度成為網路焦點，社群平台湧入大量評論，其中不少涉及隱私，甚至帶有不當好奇。

根據《紐約郵報》等外媒報導，兩人因連體特徵自小引起關注，據了解，這場婚禮僅邀請家人參加，地點選在康乃狄克州的新米爾福德「戀人飛躍橋」，氣氛簡單溫馨。卡門在YouTube影片中驚喜宣布喜訊，並笑說：「我結婚了！」她穿上綠色亮片禮服，而非傳統白紗，「我不喜歡白色，完全不後悔這個選擇。」新郎丹尼爾則搭配綠色領結與向日葵胸花，呼應卡門的手捧花。

▲卡門宣布已與男友丹尼爾完婚，妹妹露皮塔強調未婚。（圖／翻攝自YouTube Carmen and Lupita）

報導稱，卡門與丹尼爾於2020年在交友平台Hinge認識，「他不像其他人一開始就問我的身體狀況，這讓我感覺很安全。」兩人感情逐漸升溫，終於步入婚姻。根據過往訪談，兩人並未有性關係，而是保持親密情感連結。露皮塔則在影片中強調：「我沒有結婚。」並再次重申，自己沒有結婚，重申她是不婚主義者且無浪漫傾向。

如今婚訊傳出，再度引發大量詢問與揣測，兩人的社群媒體湧入大量留言，「我的腦袋滿是疑問！」、「能寫成六季影集！」評論內容顯示，許多人對「連體雙胞胎的婚姻」充滿想像與好奇。然而，姐妹倆對此類過度關注感到厭倦。卡門在IG簡介寫道：「這不是問答帳號。別假裝好奇心合理，因為你從未在乎我的感受。」

專家指出，社會對連體雙胞胎的強烈好奇，揭示了文化中對「異於常態」身體的態度。維吉尼亞大學媒體研究副教授艾瑟瑟（Elizabeth Ellcessor）表示，「人們看到與眾不同的現象，往往將其過度戲劇化，但事實上，結婚本來就是日常。」她提醒，將婚姻描述成「罕見奇觀」忽略了雙胞胎同樣應有的隱私權。

歷史與倫理學者艾莉絲德瑞格（Alice Dreger）則指出，連體雙胞胎挑戰了大眾對「個體」的既定概念，「這種好奇本無可厚非，但當轉化為侵犯隱私或帶有性暗示的問題時，就成為一種傷害。」

目前，卡門與露皮塔計畫專注經營YouTube頻道，並以幽默短片與觀眾互動。她們明確表示，是否分享生活細節，應由她們自行決定。專家呼籲，大眾應尊重連體雙胞胎的界線，不以異樣眼光將其私人生活視為娛樂話題。

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