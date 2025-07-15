暴雨襲美東！紐約市緊急警戒　地鐵「瞬間淹水」乘客看傻

▲紐約暴雨，地鐵噴出湧泉 。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國從南到東接連遭到豪雨肆虐，德州洪災死亡人數已增至131人，當局警告新一波豪雨即將來襲。而在美東，包括紐約、紐澤西、賓州等地也因暴雨陷入水患危機，多地緊急狀態啟動、交通癱瘓，民眾苦不堪言。

紐約市14日晚間遭暴雨侵襲，五個行政區全面發布洪水警報，多條地鐵線路中斷。最驚悚的畫面發生在地鐵站內，閘門前水勢如湧泉般不斷噴出，灌入列車車廂內。乘客紛紛把腳抬高、蹲坐座椅上避水，有人苦笑大喊：「我的老天。」

In New York City, some subway service was suspended while other lines were running with severe delays due to flooding, according to the Metropolitan Transportation Authority. pic.twitter.com/kwHDcjtFRe — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 15, 2025

不只地鐵癱瘓，拉瓜地亞與甘迺迪機場也傳出航班延誤，上千戶居民停電。市郊道路水深及膝，多輛車拋錨受困，所幸警消及時趕抵救援。

紐澤西州則在不到5小時內降下超過177毫米雨量，街道迅速淹水、警笛聲大作，州政府隨即宣布進入緊急狀態。救援人員疲於奔命，試圖從積水車陣中解救受困民眾。

賓州部分地區同樣慘況連連，河水暴漲漫過道路，居民無奈表示「整個社區都泡水」。各類車輛冒險涉水通行，現場宛如災難片。