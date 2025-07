暴雨襲美東！紐約市緊急警戒　地鐵「瞬間淹水」乘客看傻

▲紐約暴雨,地鐵噴出湧泉 。(圖/路透)



記者楊庭蒝/綜合報導

美國從南到東接連遭到豪雨肆虐,德州洪災死亡人數已增至131人,當局警告新一波豪雨即將來襲。而在美東,包括紐約、紐澤西、賓州等地也因暴雨陷入水患危機,多地緊急狀態啟動、交通癱瘓,民眾苦不堪言。

紐約市14日晚間遭暴雨侵襲,五個行政區全面發布洪水警報,多條地鐵線路中斷。最驚悚的畫面發生在地鐵站內,閘門前水勢如湧泉般不斷噴出,灌入列車車廂內。乘客紛紛把腳抬高、蹲坐座椅上避水,有人苦笑大喊:「我的老天。」

In New York City, some subway service was suspended while other lines were running with severe delays due to flooding, according to the Metropolitan Transportation Authority. pic.twitter.com/kwHDcjtFRe