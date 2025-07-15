駁斥強制動員傳言　南消：全為自願參與協助災後復原

▲台南市消防局15日下午召開記者會澄清災後人力動員傳聞，強調全屬自願參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對近日網傳「台南每日強制動員65名消防人力協助重建家園」等訊息，台南市消防局15日下午在市府新聞發布室召開記者會澄清，強調該項支援全屬自願性質，並無強迫動員情形，相關勤務皆依災區實際需求指派執行。

記者會由消防局副局長李政昌主持，義消總隊副總隊長李堯與相關科室代表出席說明。消防局指出，丹娜絲颱風造成台南多處嚴重災情，災時應變結束後，市府立即啟動復原機制，消防局配合民政體系統籌調度，自災後第一時間起即投入支援行列，包括警消、義消、志工團體等多方力量，目標是讓災民盡快回歸正常生活。

李政昌表示，外界傳言「強制派遣人員」一說並不屬實，本次災後支援皆採自由報名，包含多位休假中的警消主動請纓支援。而任務內容如「清理住家周邊」、「協助舖設防水帆布」等，均由民政局與各區公所依實地勘查狀況調派，消防局依分工協力協助，過程中皆以「不影響本務、保障人身安全」為最高原則。

市長黃偉哲表示，「台南有難、八方馳援」，不僅市內多個義消大隊踴躍響應，更有來自屏東、高雄等地義消同仁跨區支援，展現防救災合作精神。消防局也感謝所有無私投入的夥伴，呼籲外界停止誤傳，以免影響團隊士氣與救援進度。