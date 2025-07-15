高雄防空演習7/16登場！人車管制30分鐘　不聽勸最高罰15萬

▲高雄防空演習7/16登場！「人車管制30分鐘」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市2025城鎮韌性「防空演習」將於7月16日（三）13時30分至14時實施，屆時人車將管制30分鐘，進行警報傳遞與發放、防空疏散避難、交通及其他必要管制；14時至15時（防空警報解除後）則實施60分鐘戰災搶救、救濟站及急救站開設演練。

高雄市警局提醒，防空警報音符為1長音、2短音，長音15秒、短音5秒，各音節之間間隔5秒，連續3次，共115秒；14時解除警報為1長音90秒。

防空警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施進行避難，防空疏散避難設施所有人(管理委員會、保全或住戶)，聽聞防空警報應主動開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近實施避難。

公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所(含居家者)，應緊閉門窗(簾)、避免人員進出，並配合交通管制。航空器、船舶、鐵路(高鐵、臺鐵)、捷運及行駛於高速公路、快速道路車輛，得正常起降、靠離與行駛，惟下機(船、車)旅(遊)客，應接受引導，就近實施疏散避難。

此外，輕軌於演習期間停駛，駕駛員及乘客並應下車就近實施避難；下交流道之車輛接受引導靠邊停放，車輛上駕駛及乘客則須下車實施疏散避難。

另外，高雄市政府警察局於演習當日規劃在新興分局前方道路進行車停、人疏散演練，並於美麗島捷運站、新興區公所及大統百貨公司五福店實施防空疏散避難等實作演練，請民眾勿好奇圍觀，亦請配合防空疏散避難。

警方再次重申，演習期間人、車不依規定進行防空疏散避難或不接受軍、憲、警察及民防人員引導者，依民防法規定，最重可處新台幣15萬元罰鍰。