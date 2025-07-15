廠房堆20萬顆鋰電池！三元能源火警狂燒27hrs　最新空拍畫面曝

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區三元能源科技公司，昨(14日)清晨5點多發生工廠火警，起火點就位在廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，大量濃煙竄出，造成員工與消防員共14男1女送醫。由於鋰電池化學反應特性容易復燃，消防局漏夜守在現場持續對廠房灑水降溫，火勢在狂燒近27小時後才終於撲滅。

▲廠房堆20萬顆鋰電池！三元能源火警狂燒27hrs，消防漏夜灑水撲滅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄電池廠起火當時，現場濃煙狂竄，飄出惡臭味。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起火警發生於14日清晨5時10分，起火點為三元能源科技小港廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫。火警發生後，第一時間廠區即依內部標準作業流程，第一時間啟動三階段火場應變機制，依序採取：二氧化碳（CO₂）抑制反應、抑燃泡沫覆蓋及灑水降溫與穩定控制。

▲高雄電池廠起火當時，現場濃煙狂竄，飄出惡臭味。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，三元能源工廠廠房約有6萬平方公尺，存放約20萬顆電池，這次發生火警區域位在成品區及製程區，初步評估燃燒面積約8000平方公尺。因為鋰電池本身化學反應特性，容易復燃，消防局昨夜也漏夜守在現場，持續對廠房灑水降溫。

廠房狂燒近27小時，直到今（15）日07時46分火勢才終於撲滅，消防局人車於現場持續灑水降溫、殘火處理中。高雄市長陳其邁一早也再度到火場了解，確認目前火已熄滅，少許白煙為水蒸氣，空品無異常，由環保局持續監控中。

當地小港里長洪世春表示，聽說三元能源地下室有儲能廠，今天發生這件事讓地方都很恐慌，因為鋰電池滿危險，希望相關單位能夠徹底調查，杜絕再發生事故。