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社會 社會焦點 保障人權

小港人不忍了！超級電池廠爆炸飄惡臭引恐慌　揚言圍廠「不給做」

▲▼高雄電池廠起火點曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄電池工廠大火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

位在高雄小港區的三元能源工廠14日清晨發生火警，火勢猛烈，大量濃煙竄出，造成14男1女送醫，一度也監測到有毒氣體，讓附近民眾相當恐慌。高雄市立委賴瑞隆痛批，已有里長氣到揚言圍廠，不讓他們繼續做下去，若廠商沒辦法處理好工安、環境問題，小港人絕不會接受。

小港區三元能源科技公司，14日清晨發生工廠火警，起火點就位在廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，大量濃煙竄出，造成員工與消防員共14男1女送醫。受到火警影響，現場也飄出臭味，附近民眾趕緊戴起口罩，擔憂急問「會不會傷害到身體」，並直呼「很臭！快受不了」、「聞到很不舒服」。

▲▼高雄電池工廠大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄電池工廠大火，附近住戶狂聞惡臭味引發恐慌。（圖／記者吳世龍攝）

賴瑞隆指出，多位里長向他抱怨，廠商不主動跟地方互動往來，當時是區長邀請來才做了說明，但也只說一切合法處理，這樣的說法，讓大家覺得公司顯然沒有誠意去講述內部真正的情況，應該去說明裡面是做什麼東西的，到底有沒有危害性。

賴瑞隆說，鋰電池發生火災的可能性大，萬一災害發生時，怎麼樣控制、減少災害，甚至有空污的時候如何解決，這應該在計畫書裡面全部都要有的，但為什麼現在發展成這樣，這讓當地的里民都相當不滿，今天小港的空氣也讓大家很擔憂。

賴瑞隆直言，今天有里長氣到揚言圍廠，不讓他們繼續做下去，如果廠商沒辦法處理好工安問題、環境問題，小港人不會接受，高雄人也絕不會接受。

他說，明天早上10點會邀集各單位召開協調會，把責任全部釐清，廠商需要出來說明，該負的責任也要負，同時市府跟經濟部也要出來，站在督導部分協助後續究責。

▲▼高雄電池工廠大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄電池工廠大火。（圖／記者吳世龍攝）

立委邱議瑩赴現場掌握狀況，並且與在地鄭光峰議員、小港里洪世春里長、港興里歐慧玲里長、鳳宮里曾清全里長、店鎮里楊文良里長會商後，提出「每小時公告空氣監測結果」、「中央地方共同制定安全SOP」，以及「未合乎復工條件前不得復工」三大訴求，保障居民安全，不致恐慌，並且避免類似情形再次發生。

邱議瑩表示，該座「超級電池工廠」，主要生產高動力鋰三元電池，因其化學性質特殊，發生火警時無法用傳統方式滅火，且燃燒氣體揮發至空氣中，也會導致氫氟酸等安全疑慮。火警消息傳出後，附近居民都非常擔心，邱議瑩要求市府環保局在現場的空氣品質監測，應該要每小時公布一次結果，直到確定有安全疑慮的氣體完全消失為止，讓周遭居民放心。

國民黨高雄市議員陳麗娜則痛批，綠能產業進市區釀災，陳其邁請出來面對！她直指綠能產業不僅鏟平大樹山頭，更入侵市區，造成科技新災害威脅，陳其邁束手無策，只會匆匆發布空污警報，叫市民「緊閉門窗、減少外出」，彷彿關起門就能擋住災害。

陳麗娜說，面對這種等級的科技型災害，陳其邁的危機處理能力，難道就只剩「縮頭防災」這一招？綠能產業悄悄進駐小港，這間號稱全台首座超級電池工廠，運作才一年多，就爆發這樣嚴重的火災和空污危害，成為小港人的「超級風險」，這個責任，陳其邁不應該出來面對嗎？

她說，政府一方面放任綠能產業進市區，為長年飽受重工業危害的小港人，又增加新的環境炸彈。另一方面卻沒有更新科技型災害防範技術，連最基本的預警、應變、監管都做不到，還自稱是什麼智慧城市？面對火光毒煙，陳其邁不是AI市長，是「悲哀市長」。

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