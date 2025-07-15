超級電池廠爆炸狂燒27hrs！火終於滅了　高雄最新空品監測出爐

▲超級電池廠爆炸狂燒27hrs！火終於滅了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

位在高雄小港區的三元能源超級電池工廠14日清晨發生火警，大量濃煙竄出，廠房內一度也監測到有毒氣體。歷經將近27小時，今（15）日上午7時49分火勢終於撲滅，依據環境部監測資訊顯示，高雄市各地空氣品質指標（AQI）為「綠色良好」至「黃色普通」等級，鄰近小港測站也與其他地區一樣，空氣品質狀況已無異常。

環保局今日上午8時4分，於事故現場進行環境複偵，其中五用氣體偵測器未檢出，火焰離子偵測器(FID)檢測揮發性有幾物約2.1ppm，總懸浮微粒(TSP)約0.031mg/m3，氫氟酸檢知管未檢出，相關數據隨火勢撲滅，已下降至環境背景值。

▲▼超級電池廠爆炸狂燒27hrs！環保局持續監控污染狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局於火警期間，除以AI智慧影像辨識系統隨時監控污染情況外，並調派空污小組結合空品應變車駐點，24小時檢測廠內外污染物濃度，另透過空品感測器，隨時掌握影響範圍，每小時更新資訊，提供市民朋友最新空品資訊。

▲陳其邁今天一大早又再到火場關切消防局救災進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁昨天在火災發生後就一直駐守現場關切救災，昨晚在確認現場已無明火後才離開，今天一大早又再到火場關切消防局救災進度。

陳其邁強調，目前火已熄滅，少許白煙為水蒸氣，空品無異常，已要求環保局持續監控中，市府團隊也會繼續掌握狀況，以維市民朋友安全。