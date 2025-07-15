民眾黨2年條款將廢除？　黨代表提記名投票挺柯文哲承諾

▲民眾黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨慶將在8月10日舉行，屆時由前黨主席柯文哲訂下的不分區立委「2年條款」是否翻盤？引發黨內黨外關注。近期傳出有「擁柯派」提案要「記名投票」，盼以此增加投票壓力。對此，民眾黨基隆市黨代表卓志鋼今（15日）坦承，記名投票一案是他所提出，但不是要派系鬥爭，而是為了補齊黨章制度。他說，「2年條款」是柯文哲的重要主張，對於不分區名單上的同志來說，更是向社會做出的公開契約。

民眾黨基隆黨代表卓志鋼今在臉書分享他寄出的黨員信，當中提到，所謂「2年條款」從未明訂於黨章，而是柯主席當年為吸引中間選民、彰顯民眾黨誠信形象所提出的重要主張，「如果政黨連自己的承諾都不處理、不說清楚，那人民又怎麼會相信民眾黨真的與舊政治不同？

卓志鋼說，感謝黨員朋友們一路以來的支持與信任，他在競選黨代表時，承諾要推動黨內制度改革，建立稽核與監督機制。這不是一句口號，而是對大家的責任。他說，每次黨代表大會前都會主動向黨員報告提案內容，「因為我相信，既然承擔了這份職責，就應該履行承諾，而不是虛應故事、空佔其位」。

卓志鋼表示，近日媒體將他提出的黨章修正案，解讀為派系之爭，這並非事實。他強調，他關心的從來不是誰贏誰輸，而是黨的制度是否健全，能不能信守曾向社會做出的政治承諾。

卓志鋼指出，修正案並非為了廢除或強推，而是希望把制度補齊，讓未來有章可循、讓投票者有所依據，「如果因為記名表決而產生壓力，我想問的是，一個政黨若連自己主張都無法公開承擔，那我們要怎麼對369萬支持民眾黨的選民交代？」

卓志鋼說，目前民眾黨全台黨員約3.2萬人，卻擁有369萬張政黨票。這代表民眾黨不只對黨內負責，更要對整個社會負責。民眾黨的制度、決策、表決方式，都必須禁得起全民檢視。

「至於外界關心黃國昌老師，我相信柯主席當年提出兩年條款時，已有完整思考。」卓志鋼說，作為黨主席的黃國昌，仍能透過黨團發揮監督力量，同時培養更多優秀戰將。真正的領導者，是能複製能力、擴大戰力，而非永遠倚賴單一個人。

卓志鋼說，他會堅持走在改革的路上，也希望各位黨員和他一起，讓民眾黨成為一個真正誠信、有制度、值得信賴的政黨。