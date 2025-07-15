復業在即？台中企業聯合徵才驚見新光三越　官方回應了

▲新光三越氣爆發生至今已經5個月，館方悄悄參加台中市政府舉辦的徵才活動，讓人好奇是否即將復業。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市勞工局將於7月18日舉辦聯合徵才活動，開出的廠商名單包括大立光電、家樂福、北澤國際餐飲以及台灣客服科技等，當中最令人關注的，還有發生氣爆停業中的台中新光三越，也讓人不免聯想外傳新光拚９月底周年慶前復業的說法。對此，新光三越仍不願鬆口，僅強調「復業沒有時間表」。

台中市勞工局將在本周五西區區公所禮堂舉辦「富市台中 就業成功」聯合徵才活動，共有5家知名企業設攤，共釋出247個職缺，其中，新光三越館方也向勞工局報名參加活動，釋出客服人員、超市服務人員以及超市營運儲備幹部等，薪資2萬8590元起。據悉，這是新光三越久違報名參加活動，是否與周年慶將復業有關？台北總公司低調回應，「復業沒有時間表」。

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勞工局此次徵才邀請5家廠商共襄盛舉，包含百貨業龍頭「新光三越」、量販店龍頭「家樂福」、知名電話客服公司「台灣客服科技」及知名餐飲品牌「北澤國際餐飲集團」，其中精密光學塑膠鏡頭領導廠商大立光電釋出高達105個技術類職缺，薪資上看4萬2990元，另開發50個部分工時職缺，應屆畢業青年、中高齡及二度就業婦女等多元族群可把握機會。