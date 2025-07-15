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社會 社會焦點 保障人權

恐怖！狠父竟把10月嬰「塞進木箱」跑去睡覺　母見發黑遺體蜷曲

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名男嬰遭父親廖男活活虐死，檢方近日偵結，廖男竟然是把孩子塞進木箱奪命。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名廖男去年嫌自己剛出生親兒哭鬧，竟把年僅10月大的孩子活活虐死。檢方近日偵結起訴，廖男驚悚手法也曝光，當時他只因為不滿孩子哭鬧，凌晨4點開始毆打、倒吊孩子，甚至把孩子「塞進木箱」自己跑去睡覺，直到隔天下午，男嬰母親發現孩子在箱子裡已經發黑，才得知噩耗。

回顧本案，去年8月22日，警消接獲台中市東區公園東路某大樓有1名9月（經檢方認定為10月）大男嬰無呼吸心跳，救護人員到場緊急將男嬰送醫搶救，仍宣告不治。

▲廖男體型壯碩，竟把剛出生未滿1年孩子，拖去撞牆、倒吊。（圖／記者許權毅翻攝）

中檢追查，生父廖姓男子（27歲）與生母甘姓女子（23歲）在去年6月離婚，長女跟本案死亡男嬰均跟甘女同住。去年8月20日，雙方仍因為要替長女慶生，一同到廖男的租屋處居住，事發當天凌晨1點多，2人帶著孩子們購買完宵夜後，隨後返家，甘女陪同長女睡覺，獨留廖男在客廳旁的和室照顧男嬰。

直到當日凌晨4點多，男嬰不明原因哭泣，廖男沒好好照顧，卻開始徒手打孩子巴掌、握著大腿倒吊，甚至離譜地把男嬰「塞進木箱」，或是逼迫根本還沒學會站立的孩子罰站，把孩子頭部抓去撞牆、地板。

總總惡行，造成男嬰腿部有長達13公分長、8公分寬的皮下組織水腫，左膝也有9公分長、5公分寬的傷勢，且微血管鬱血。廖男還不滿意，最後把孩子塞進木箱後，也就不再理會，把孩子獨留在和室內，自己跑回房間呼呼大睡。

同日17時許，甘女才發現孩子在木箱內，已經全身發黑、無呼吸心跳，馬上報案處理，經送醫搶救後，仍於19時許因頭部外傷導致顱內出血、橫紋肌溶解死亡。

台中地檢署偵辦將近1年，近日才依凌虐致死罪嫌起訴廖男。主因係男嬰屍體鑑定報案送交醫院專家分析後，檢方待報告回函齊全後，才依法提起公訴，全案預計由國民法官庭審理。

▲甘女去年現身相驗，受訪希望廖男好好反省。（圖／記者許權毅攝）

甘女當時接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，希望前夫去想想，這也是他的孩子，我也失去了我自己懷胎10個月的孩子，我帶他時從來沒有打過的孩子，我也還沒聽到他叫一聲媽媽，他就這樣走掉了，要他好好反省，好好去想，寶寶也是他的孩子。

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