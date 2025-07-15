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年薪百萬科技業主管「出軌3男」　3寶媽挺孕肚抓包！網勸別離婚

▲▼婦女以為變胖其實是長卵巢腫瘤。（圖／記者李佳蓉攝）

▲懷第三胎發現老公外遇。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「女人還有幾個20年？」一名人妻心碎表示，結婚20年的丈夫在婚姻中出軌，對象竟是3名男性，某天無意間打開APP，發現這個天大的秘密，而且老公與對象不只是單純的約砲關係，而是放感情的來往，2個女兒還在讀幼兒園，還有一個孕期8個月未出生的兒子，猶豫該不該果斷結束這段關係。

人妻在臉書「靠北婚姻」發文，大學時彼此認識，交往到結婚快20年了，兩人都是彼此初戀，交往期間因為遊學短暫遠距離1、2年，但感情始終很穩定。上個月某天，無意間看了丈夫的手機，意外發現近三年來，丈夫與三名男性發生親密關係，「看完對話內容，我知道這不是單純砲友，是放了感情的那種。」

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丈夫坦承自己是雙性戀，因為工作壓力大才會想出軌，向她道歉並承諾不會再犯，立即與外遇對象斷聯，也簽下財產分開協議，甚至將名下房產過戶給原PO，願意為錯誤承擔責任，希望能挽救婚姻。原PO指出，丈夫是上市科技公司的主管，年薪百萬，薪水都會上繳，因此財務大多由她管理。

原PO心情難以平復，為了幫丈夫「拚一個男孩」，冒著高齡風險懷了第三胎，如今挺著8個月的大肚子承受背叛的痛，曾想過要離婚，但看著兩個還在讀幼兒園的女兒，不忍心讓孩子們沒有父親，「但這一個月來我好痛苦，常常失眠睡不著，為了他高齡懷孕承受風險和痛苦，他怎麼還敢外遇？為什麼做錯的是他，但是痛苦的卻是我？」

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲兩個女兒還在念幼兒園。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

她也反思這段婚姻中的自己總是順從聽話，「他是不是覺得只要道歉我就會留著呢？」更讓她心碎的是，丈夫外遇的對象是男人，「我如何努力都無法滿足他阿，女人還有幾個20年，我是不是要趁著自己還沒有40歲趕快離開呢？之後真的不會再犯嗎？」

貼文曝光，掀起網友討論，「有沒有離婚無所謂，就當室友，有名無實的婚姻也行，重心放在自己跟孩子身上，等三寶可以上學了，你就去工作」、「有沒有可能他就是想有人幫他生個兒子好交代」、「認真回答你，看在三個孩子的份上，先別離婚，還好外遇的對象是男生，比較容易割捨掉不正常感情。把他列入觀察名單，但也無需時時緊迫盯人，祝福妳」、「幫忙養孩子和家用開銷，算是不錯的工具人，頂多不再睡一起，變成室友了，畢竟再找一個，也不一定能提供妳養3個小孩的條件」。

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