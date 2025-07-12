小三自曝佔有慾強「容不得別人碰你」　正宮見對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，女子小美（化名）明知丈夫已婚，兩人仍發展出婚外情，不僅發生過多次性行為，還曾相約同遊日本5天，讓她無法接受，因而決定提告求償50萬元。橋頭地院簡易庭法官認為，小美曾傳訊息示愛人夫「我佔有慾強，容不得別人碰你」，甚至提及性話題，確實已經踰矩並侵害到人妻的配偶權，最終判她應賠償人妻23萬元較為適當。

▲人妻控訴小美與丈夫發生不正當男女關係，兩人甚至有過多次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫結婚多年，小美明知此事，仍在2023年間與丈夫發生數次性行為，同年9月兩人還相約前往日本大阪旅遊5天，顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償50萬元。

對於人妻的控訴，小美經法院合法通知並未到庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

橋頭簡易庭法官檢視小美與人夫的LINE對話紀錄，發現她曾向人夫表明，「我希望你除了對我有親密行為以外，其他人都不要再有，因為你知道我佔有慾強，容不得別人碰你」，人夫也回答，「每次我跟妳恩愛完，我也都會想，我是不是耽誤了妳」，可見兩人之間確實發生過數次性行為。

至於同遊日本一事，法官表示，人妻只有一張小美在日本拍攝的獨照為證，無從知悉照片拍攝者，小美和人夫也未在對話紀錄中提及旅遊規劃，縱使兩人真的前往日本旅遊，也沒有證據可以證明他們曾同房住宿、是否有其他旅伴同行，所以不予採信人妻這部分的主張。

法官認為，小美在明知人夫已婚的情況下，仍於2023年間與對方發生數次性行為，確實已經侵害到人妻的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素，最終判小美應賠償人妻23萬元較為適當，全案仍可上訴。