驚見腥夫外遇「肉片」！人妻截圖向閨蜜訴苦　反賠小三20萬

▲妻子抓包丈夫外遇，向閨蜜訴苦害自己被判賠錢給小三。（示意圖／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

嘉義一名人妻小華（化名）發現丈夫阿明（化名）外遇，氣憤之下將丈夫手機內與小三小珊（化名）的性愛影片截圖，並傳給閨蜜訴苦，卻沒想到閨蜜一度想轉傳給他人觀看。小珊得知後提告求償精神損害金120萬元，嘉義地院審理後認定兩人確有侵權行為，但考量影片未實際流出等因素，最終判賠20萬元，可上訴。

事件發生在去年9月，小華在丈夫手機中發現其與小珊的不雅影片，震怒之下截圖留存，準備作為民事訴訟中主張侵害配偶權的證據。事隔兩個月，她因情緒低落，向關心她的閨蜜小桂（化名）傾訴，並將部分畫面傳給對方觀賞，但特別提醒「不能外傳」。

然而今年1月，小桂竟曾試圖將這些畫面轉給另一名友人觀看，雖然對方當下拒絕接收，畫面未實際流出，但此舉仍引發小珊強烈不滿，憤而將小華與小桂一併告上法院，要求兩人連帶賠償精神慰撫金120萬元。

小華在庭上辯稱，截圖純粹為蒐證，傳給小桂也只是基於情緒支持；小桂則解釋自己是一時好奇，從未真正散播。但法官認定，兩人行為已侵犯小珊隱私與名譽，即便影片未外流，仍對當事人造成傷害。

不過，法院也考量本案起因於小珊與已婚男子的不當關係，且影片僅限私下分享，並未大規模擴散，最終酌減賠償金額至20萬元，判決仍可上訴。