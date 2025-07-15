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社會 社會焦點 保障人權

妻生日當天抓包外遇　夫怒告小王求償百萬1原因敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫在妻子小花（化名）生日當天抓包婚外情，妻子不僅和外遇對象阿強（化名）互傳「沒關係妳胖我也愛」、「看了你！更想你」等曖昧訊息，還曾一起開車逛街、擁抱、親吻，讓他無法接受，憤而決定對阿強提告求償100萬元。然而，由於小花已經賠償25萬元，超過人夫依法得請求的金額，阿強因而同免責任，最終嘉義地院法官裁定駁回人夫的告訴。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲人夫想對妻子的外遇對象阿強提告求償100萬元，最後卻吞下敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，2023年間妻子小花過生日時，因酒醉由他攙扶回家休息，結果意外看見手機中妻子與阿強的曖昧對話，他當場提出質問，妻子這才坦承已經外遇一段時間，兩人長期透過網拍平台傳送訊息，包含「愛妳，好想妳」、「沒關係妳胖我也愛」、「看了你！更想你」、「想你！不習慣不能隨時找你的日子」等等。

更讓人夫無法接受的是，阿強明明知道婚外情的事情被發現了，仍繼續與小花保持聯繫，甚至傳訊息示愛，種種行為顯然已經侵害到他的配偶權，且情節重大，憤而決定對阿強提告求償100萬元。

阿強則辯稱，他和小花只是普通朋友關係，兩人分別居住在不同縣市，實際上根本沒有見過面，更不可能做出任何親密行為，頂多透過網路互傳曖昧訊息而已，互傳訊息的時間也只有3天；此外，他是在2023年1月才知道小花已婚，之後便立刻疏遠了。

不過，嘉義地院法官檢視雙方對話紀錄，發現阿強早在2022年12月就知道小花已婚，而在另一份錄音證據中，兩人在2022年12月至2023年2月間除了通過訊息互吐愛意，還曾一起開車逛街、相互擁抱、親吻，確實已經踰矩並侵害到人夫的權益，經法官評估，兩人應當賠償人夫20萬元。

法官接著指出，只是人夫已在今年4月與小花成立調解，小花也在本案言詞辯論終結前付清25萬元賠償金，明顯已經超過人夫得請求的賠償金額（20萬元），本案債務因小花清償而消滅，依據民法第274條規定，阿強也同免責任，所以人夫不得再向阿強請求賠償，最終裁定駁回人夫的告訴，全案仍可上訴。

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