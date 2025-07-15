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「強烈建議」邀台參與環太軍演　美參院版國防法案將表決

▲▼2020環太平洋軍演。（圖／截圖自FB／RIMPAC）

▲環太平洋軍演每2年舉行一次。圖為2020環太平洋軍演。（圖／臉書RIMPAC）

記者吳美依／綜合報導

美國參議院軍事委員通過2026年度的「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），將送交院會表決。在最新法案中，針對邀請台灣參與環太平洋軍事演習的表態明顯升級，從過去的「建議」提升為「強烈建議」。

根據軍委會公布的20多頁法案概要，新版本「強烈建議」國防部長在適當情況下邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC），若國防部長讀決定不這麼做，則需提出通知與說明理由。

在眾議院去年通過的國防授權法案中，「適當情況下邀請台灣海軍參加環太平洋軍事演習」的文字，不僅措辭較為保守，而且被列在表達國會立場、不具備法律效力的國會意見（Sense of Congress）項目。

最新法案也指示，國防部應與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機及反無人機能力，並且評估台灣關鍵數位基礎設施，提出強化方案。此外，法案也授權美國行政部門撥款10億美元（約新台幣292億元），用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），並擴大用途至戰鬥傷患救護及醫療設備。

環太平洋軍事演習每2年舉行一次，是由美軍主導、全球最大的國際海上軍事演習。美國海軍曾形容這項演習是「獨特的訓練機會」，有助於參與國家維持合作關係，對於確保海上通道安全至關重要。

國防授權法案則是美國每年必須通過的重要法案，核定資金額度並且授權美軍及其他國防優先事項。參眾2院針對各自版本表決通過之後，再互相協商達成共識，最後送交白宮由總統簽署生效。

 
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