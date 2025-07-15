父子和解有望？　傳哈利與查爾斯「派助理和談」

▲查爾斯與哈利關係疏遠，但近期傳出可能邁向和解。（圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

英國哈利王子5年前脫離王室之後，與家人的關係一直是外界關注焦點。近期雙邊幕僚私下會面的照片流出，被視為王室父子邁向和解的可能跡象之一。

《星期日郵報》獨家報導，哈利王子的首席傳播官梅恩斯（Meredith Maines）上周在倫敦皇家海外聯盟俱樂部（Royal overseas League），與英國國王查爾斯三世的傳播秘書安德烈（Tobyn Andreae）會面。

這場「非正式飲酒會談」在陽光明媚的露台上進行，地點距離克拉倫斯宮（Clarence House）僅數分鐘路程。一名王室消息人士透露，「前途漫漫，但溝通管道現在已經打開，這是多年來的第一次。」

據悉，會談內容並未涉及哈利是否回歸王室職務，但雙方都表示，希望未來避免媒體交鋒或行程衝突。去年5月，查爾斯的「皇家花園派對」就跟哈利的「永不妥協運動會」活動撞期，導致父子未能在哈利短暫返英期間見面。

2個月前，哈利接受BBC專訪時透露「渴望與家人和解」，並坦承因皇室撤除其警察保護，而無法與查爾斯對話，「繼續與家人爭鬥已經沒有意義。」

2020年哈利夫婦宣布卸下王室高階成員身分，並且遷居美國加州。2021年，他們共同接受歐普拉的爆炸性專訪，指控王室成員在其長子亞契（Archie）出生前發表關於膚色的歧視言論，2022年還推出Netflix紀錄片。2023年，哈利出版回憶錄《備胎》（Spare），直言曾遭兄長威廉王子「肢體攻擊」，種種互動都讓王室裂痕雪上加霜。