王毅會見俄外長拉夫羅夫　他讚：中俄是全世界最穩定的關係

▲中國外長王毅。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅13日在北京會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅大方表示，歡迎拉夫羅夫來華出席上海合作組織外長會。他還強調，中俄關係是當今世界最穩定、最成熟、最富戰略價值的一組大國關係。

據《澎湃新聞》報導，王毅表示，「雙方始終從歷史縱深、戰略高度和長遠角度看待和推動兩國各領域合作，兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首的共識，目前的重點是，共同籌備下階段高層交往，深化全面策略協作，促進各自發展振興，共同應對動盪變革世界，帶來的挑戰。」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

王毅表示，上合組織是進行全面策略協作、倡議多邊主義、加強務實合作、增進全球南方團結的重要平台，「中方現任輪值主席國，我們願同俄方，及其它成員國，共同籌備天津峰會，規劃未來發展方向，賦能各領域合作，推動上合組織建設，邁上新台階。

拉夫羅夫則表示，俄方願同中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關係不斷取得新成果，「俄方將持續全力支持，中方擔任上合組織輪值主席國，加強在上合組織等，框架下溝通協作，並推動天津峰會圓滿成功。」

報導指出，雙方也就朝鮮半島、烏克蘭危機、伊朗核等問題交換了意見。