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中美外長會面　陸專家：強調共識多於分歧

▲▼ 王毅會晤魯比歐、吉隆坡 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

▲大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐會面。（圖／大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中美外長11日在馬來西亞吉隆坡出席東協外長會期間會面，這也是川普重返白宮之後，中美外長的首次會面。對此，中國大陸的專家認為，綜合目前中美各自聲明來看，雙方強調共識多於分歧對抗，「但美方後續是否會在其他場合就一些敏感議題作出補充表態，仍需觀察。」

根據《澎湃新聞》報導，中國國際問題研究院美國研究所副所長張騰軍表示，自川普重返白宮以來，中美雙方的高層交往相對欠缺，而在當前中美關係的背景之下，加強高層間的交往，避免戰略上的誤判誤解，尤為必要。

張騰軍指出，兩國外長會面的重要目的，也是首要目的，是如何將兩國元首通話的共識落實成為具體的政策和行動。

張騰軍說，無論是雙方工作層，或是外交及其他部門，只有將兩國元首達成的共識切實轉化為具體行動，才能有效推動兩國關係實現真正的穩定、向好發展。因此，此類常態化的互動實屬必要，這也能在執行層面為兩國關係的穩定發展築牢根基。

▼王毅會後接受訪問。（圖／翻攝大陸外交部）

▲▼ 王毅會晤盧比歐後接受記者訪問 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

張騰軍認為，高層交往的開展，關鍵在於是否具備合適的氛圍，這依託多項條件，需要雙方共同努力，「當前美方在經貿等領域仍試圖施加更多限制，這些行為無疑會持續破壞中美交往的環境與氛圍。因此，美方應採取更多實際行動，消除障礙。」

張騰軍分析，綜合目前中美各自聲明來看，雙方強調共識多於分歧對抗，「但美方後續是否會在其他場合就一些敏感議題作出補充表態，仍需觀察。」

張騰軍指出，未來如何有效運用外交通話管道，使其發揮更務實且具建設性的作用，需要雙方共同探討，「尤其美方需付出更多努力，這也是當前美方應與中方對表、審慎思考的重要議題。」

張騰軍坦言，中美作為全球最重要的雙邊關係，相較於前幾屆政府時期，當前交往的頻度與及時性存在一定差距，這與中美關係的重要性不甚匹配。

張騰軍強調，中方一方面應持續保持開放態度，推進建設性交往，這對穩定中美關係、回應國際社會期待具有意義；另一方面，也要警惕美方借交往之名謀取國內政治利益。

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