25歲台南男疑吵架「槍擊父親」逃逸！10分鐘後自撞亡…車內查獲4槍

▲25歲台南男疑與父親吵架，開槍後駕車逃逸，10分鐘後自撞身亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市左鎮區台20縣22.2公里處，13日深夜發生一起離奇案件！一名25歲陳姓男子倒臥路旁失去生命跡象，而一旁車輛嚴重毀損，警消獲報到場將人送醫搶救，但陳男仍因傷勢過重宣告不治。據了解，車禍前十分鐘陳男住家才發生槍擊案，陳男疑與父親發生口角後持槍朝父親射擊，隨後駕車逃逸，不料，不久後便自撞身亡。

警方13日深夜10時33分左右，接獲民眾通報，台20線22.2K處發生嚴重車禍，隨即派員趕赴現場處理，員警抵達後發現，25歲陳男倒臥路邊，已失去生命跡象，隨即將人送往醫院搶救，但陳男仍因傷勢過重，於深夜11時35分宣告不治。

根據警方初步調查，陳男事發當時駕車由台20線左鎮往新化方向行駛至左鎮區台20線22.2K處，先失控碰撞對向護欄及台電電箱後，滑行至附近民宅前，再與路旁車輛發生碰撞，警方在其車內查獲4把疑似改造長槍、子彈一批，目前正在送驗中。

據了解，車禍發生前10分鐘，陳男家屬才向玉井分局報案，陳男疑似因與父親發生口角，竟朝父親開槍後駕車逃逸，陳父背部中彈，目前正在加護病房住院觀察治療中，槍擊部分由玉井分局偵辦，因陳父住院尚無法做筆錄，槍擊原因不明，案情有待其傷勢穩定進一步調查釐清，對於是否確定為死者陳男所為，玉井分局警方將待新化分局送槍枝比對後再進一步確認。