首廟天壇捐300萬助台南風災重建　黃偉哲頒狀感謝：宗教界典範

▲台南首廟天壇捐贈300萬元協助丹娜絲災後重建，黃偉哲市長親頒感謝狀表達謝意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受「丹娜絲」颱風重創的台南溪北地區，近日陸續展開災後重建行動，台灣首廟天壇14日捐贈新台幣300萬元予台南市政府，協助受災家庭重建家園、安頓生活，市長黃偉哲親自在市政會議廳接下善款，並向天壇董事長徐國潤、副董事長與董監事代表回贈感謝狀，盛讚其為災區注入一股溫暖力量。

黃偉哲市長指出，丹娜絲風災造成嚴重農損與住戶受災，但令人動容的是民間的團結力量，有人捐錢、有人出力，甚至外地誌工也來支援災區清理、鋪設帆布。他特別感謝首廟天壇多年來積極參與公益，從「以功代金」、倡導環保，到這次即時伸出援手，具體實踐宗教界「人溺己溺、人飢己飢」的無私精神，市府承諾將善款專款專用、妥善分配，將每一分愛心確實送到災民手中。

董事長徐國潤表示，天壇秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，風災發生後迅速召開決策會議並依章捐款，今天一早親送支票，希望在鄉親最需要的時刻，帶來不只是物資援助，更是精神的撫慰。他也期盼社會各界共襄善舉，讓愛心持續傳遞下去。

社會局長郭乃文補充，截至14日上午9時止，市府針對丹娜絲風災已累積善款2743萬520元，並依法由賑災專戶與監督委員會統籌評估，所有款項都會公告透明、用於生活重建與緊急所需。同時社會局啟動「災後關懷行動方案」，與各慈善團體合作確保援助即時到位。民眾可透過市府捐款平台貢獻心力，網址為：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）。