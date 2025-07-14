台南市消防員夜市巧遇倒地男！　心肌梗塞現場成功搶命

▲台南市消防員張家傑夜市遇民眾OHCA倒地，即刻偕同由宗憲、楊順翔（左起）實施高品質CPR成功救回一命。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市和緯消防分隊消防員張家傑與妻子，7月12日晚間，前往武聖夜市用餐，途中在一處炸物攤前，驚見一名中年男子倒地，現場有民眾正在施作胸外按壓，張家傑憑藉多年經驗研判該男心肺功能停止，當機立斷表明他是高級緊急救護技術員身分接手CPR，並通報救護車支援，成功搶命。

張家傑壓胸約70至80次期間，高救人員楊順翔、吳宗憲與救護志工李娜語迅速抵達。由於現場為油鍋與瓦斯桶環伺的炸物攤，救護人員立刻協調攤商移除潛在危險源，並接續急救流程。經AED判定患者為VF（心室顫動）後施以電擊，搭配i-gel呼吸道器具與BVM輔助給氧，現場團隊歷經兩次電擊與持續CPR，成功讓患者恢復自主呼吸心跳（ROSC）。

急救現場火速展開靜脈注射與點滴建置，疑似為STEMI（急性心肌梗塞），由和緯91救護車火速送醫，目前約50歲的患者仍於永康奇美醫院加護病房觀察治療。

台南市消防局長李明峯對此表達高度肯定，讚許張家傑即使休假仍挺身而出，與高救分隊密切配合、默契十足，展現「臨危不亂、自救救人」的專業精神；市長黃偉哲亦強調市府持續推動高品質救護訓練，強化裝備與技術力，盼打造台南成為反應迅速、守護市民生命的安全城市。