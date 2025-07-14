2025下半年「最衰3生肖」出爐！命理師警告：注意血光之災

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

2025年已過大半，知名命理師江柏樂近日就透露，下半年各生肖的運勢，其中屬龍、狗、牛、羊的人會開始旺起來；不過，屬豬、蛇、猴的朋友，不僅會破財，還可能有血光之災，建議到廟裡安太歲保平安。

江柏樂指出，今年是蛇年，屬龍的人運勢最佳；第二名是屬狗的人，儘管去年運勢最衰，不過今年直接躍升成第二好運的生肖，再來是屬牛的跟屬羊的人，去年偏沖太歲，也不是很好，但今年會慢慢轉運，「這些朋友運勢、財運都比較好，但要注意防小人跟破財。」

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至於下半年最衰的前三名，分別屬豬、屬蛇及屬猴的人，如下：

最衰第一名：豬

今年豬正沖太歲，尤其農曆10月份，豬又值本月太歲月，所以下半年一定會非常衰，比上半年還慘，不管財運或健康方面，有可能出車禍、意外等，一定要特別小心。

最衰第二名：蛇

屬蛇的人今年正沖值太歲，農曆4月份時已經不是很好了，下半年也不會很好，所以要特別注意破財、賠大錢、意外血光跟生病。

最衰第三名：猴

屬猴的人今年偏沖太歲，古代有一句話講說，「豬遇猿猴似箭投」，代表蛇年、豬年時，屬猴的人運勢都不會太好，這些人也同樣要特別注意意外血光跟車禍。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。