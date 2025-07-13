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黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災　感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

▲黃偉哲市長偕同慈濟志工深入七股西寮勘災，盤點環境與生活需求。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長偕同慈濟志工深入七股西寮勘災，盤點環境與生活需求。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，市長黃偉哲13日下午再度勘災，與慈濟基金會志工深入七股西寮，了解當地災後環境清理與民生所需，黃偉哲感謝慈濟長年深耕與即時協助，也向提供熱食關懷的日籍友人野崎孝男先生致意，強調市府將持續整合資源、加快腳步，協助災民早日復原家園。

▲黃偉哲市長偕同慈濟志工深入七股西寮勘災，盤點環境與生活需求。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，風災後不僅公部門全力搶修，許多來自民間的團體與個人也主動投入救災工作，包括慈濟基金會、地方社區組織、志工與善心人士，共同展現台灣社會的溫暖與韌性。他強調，市府會持續盤點民眾實際需求，加強與慈善團體的合作配對，讓每一分資源都用在最需要的地方。

▲黃偉哲市長偕同慈濟志工深入七股西寮勘災，盤點環境與生活需求。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特地前往七股城內，向在現場提供熱食便當的野崎孝男先生親自致謝。野崎先生多年來關懷台灣，此次更在第一時間深入災區，以親手送暖的方式支持受災居民與救援人員，讓「災區有溫度、人心有依靠」。

▲黃偉哲市長偕同慈濟志工深入七股西寮勘災，盤點環境與生活需求。（記者林東良翻攝，下同）

市府表示，慈濟基金會已掌握西寮地區居民生活物資與房屋修繕等需求，後續將由市府統整協調，持續引進物資、志工與技術支援。另由野崎孝男提供的熱食行動，也為志工與居民注入了難能可貴的支持力量，成為災後最真摯的人情風景。

▲黃偉哲市長偕同慈濟志工深入七股西寮勘災，盤點環境與生活需求。（記者林東良翻攝，下同）
今日陪同勘災並慰問災民的貴賓，還包括市議員蔡蘇秋金，以及立法委員郭國文服務處代表，現場共同關心並傾聽地方需求。

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