台南火警88歲婦身亡！疑停電點蠟燭釀禍　陳亭妃不捨：全力協助

▲台南民宅火警「全面燃燒」，老婦屋內身亡。（圖／記者林東良翻攝）



記者柯振中／綜合報導

颱風丹娜絲重創台灣南部，導致多處停電多天。台南七股12日發生一起火警，導致88歲吳姓老婦死亡，最新消息指出，當時老婦家中因停電點了蠟燭，疑似是因此釀禍，至於詳細案發原因，則待進一步釐清。

根據調查，這起火警發生在13日晚間7點左右，消防人員獲報以後，7點52分趕抵現場，並且開始撲救工作。得知屋內有老婦受困，消防人員不敢大意，控制火勢以後趕緊入內搜救，遺憾的是找到人時，老婦已經身亡。

根據吳姓婦人的兒子說法，2人因為住處偏僻、加上電線桿折斷，家中還沒有復電，12日仍舊需要點蠟燭照明。不過點燃蠟燭以後，火苗不慎引發火勢，進而釀成悲劇。

對此，民進黨台南市立委陳亭妃在臉書上表示，她13日與議員蔡秋蘭、里長黃郁志一同前往慰問，得知吳姓婦人家境不佳、棲身之所又被火災燒毀，目前吳婦的兒子只能暫時安置在活動中心，等待後續安排。

陳亭妃提到，見到里長留下難過的眼淚，她感到十分不捨，也承諾會給予最大的協助，希望能協助災民重新站起來，「水火無情，請大家務必注意安全，此刻我們都是台南人，漫漫重建長路有你我同行，願天佑台南，不要再有憾事發生。」