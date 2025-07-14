日吐噶喇列島「地震破2000起」　氣象廳示警：恐再發6弱強震

▲十島村周圍自6月21日以來，已累積超過2000起震度1以上的地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海地震活動異常活躍，當地十島村自6月21日以來，已累積超過2000起震度1以上的地震，光是13日單日就觀測到多達70次搖晃。日本氣象廳指出，近期恐再出現最大震度6弱的強震，民眾務必提高警覺，防範後續災情。

根據NHK報導，氣象廳觀測，自上月21日起，吐噶喇列島的惡石島、小寶島一帶地震頻繁，惡石島甚至曾觀測到最大震度6弱的地震。進入7月後，地震規模未見趨緩，6日當地接連發生2次震度5強的地震，7日再度出現震度5弱的搖晃。

近期每日地震次數居高不下，12日累計30起、13日高達70起，14日截至清晨5時已出現10起震度1以上地震。至目前為止，自地震活動開始以來，總計已累積2002次。

氣象廳強調指出，儘管吐噶喇列島近海在前年與4年前也曾出現類似地震活動，但此次地震次數明顯超越過往紀錄。

氣象廳警告，當震源較淺、觀測點距離震央近時，震度往往會顯著偏高，提醒民眾需留意震度可能達6弱的強震。

此外，受到濕潤空氣影響，十島村周邊天氣不穩定，可能出現雷擊與強降雨，地震累積的搖晃已讓地盤鬆動，相關單位也呼籲留意土石鬆動與落石災害。