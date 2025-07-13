人妻婚後幾乎無性生活！一看手機才知「丈夫是偽娘」揪同好上摩鐵

▲女子婚後幾乎沒有性生活，一查才知丈夫是偽娘。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

彰化一名女子小花（化名）與丈夫阿紅（化名）婚後幾乎沒有性生活，讓她深感自責，怎料2022年間她才發現，阿紅拍了許多穿著女裝的照片，且還加入「偽娘交流聊天」等群組、搜尋「偽娘」性愛影片等紀錄，氣得她要求離婚。彰化地院審理後，判准2人離婚。

根據判決書內容，小花與阿紅2015年結婚，並且育有2名子女，不過2人結婚以後，阿紅從來不主動發生性行為，每次都是小花多次主動討要，阿紅才被迫配合，甚至在女兒出生以後，阿紅便不願再發生關係。

小花原先為此深感自責，心靈上也承受了莫大的痛苦。沒想到2022年4月間，小花意外發現，阿紅的手機當中有許多穿著女裝的照片，通訊軟體還用女性化的暱稱，加入「偽娘交流聊天」、「偽娘自拍」等聊天室，與其他有共同愛好的成員聊天，這才得知丈夫不碰她的原因。

▲女子婚後幾乎沒有性生活，一查才知丈夫是偽娘。（示意圖／免費圖庫123RF）



此外，小花還發現，阿紅以女性化的大頭貼玩交友軟體，與其他「偽娘」交流聊天，更是會上網搜尋「偽娘」的性愛影片紀錄，還曾邀約其他同好一起前往旅館、舉辦性愛派對。

不僅如此，阿紅還曾經在社群軟體Facebook的討論社團當中，謾罵小花是「破X」、「X子」，頻頻指責小花的不是，讓小花深感痛心。

由於2人已經分居，彰化地院法官衡量全案情況以後，認為雙方維持婚姻的意願薄弱，均無維繫婚姻之真心意欲，婚姻已生破綻、無回復之望，2人也沒有共同協商解決問題、做出積極挽回婚姻的作為，最終判准離婚，且阿紅須每個月給付2萬4,112元的扶養費給小花，全案仍可上訴。