好市多挨告成「免費廣告」？這牌褲子只賣580　一年業績破2.5兆

▲ 好市多自有品牌Kirkland Signature業績成長快速。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美式賣場好市多（Costco）因販售疑似加拿大知名運動品牌Lululemon仿冒品挨告，爭議聚焦一款男性機能褲，Lululemon原版售價128美元（約新台幣3743元），Costco自有品牌Kirkland Signature版本則僅20美元（約新台幣585元），價差達5倍以上。

這起訴訟案突顯Costco自有品牌Kirkland Signature的強大競爭力，綜合《華爾街日報》等外媒，該品牌去年帶來高達860億美元（約新台幣2.51兆元）收益，超越寶僑集團（Procter & Gamble）全年業績，甚至與精品龍頭LVMH集團相當。

Kirkland Signature目前佔Costco總營收約1/3，成長速度更勝母公司。自2017年至今，Costco整體營收幾乎翻倍，Kirkland品牌業績卻增加近3倍，成為推動獲利的關鍵引擎。

Costco在1995年推出這個自有品牌，以總部所在地華盛頓州科克蘭市命名。該公司選品標準嚴格，每項Kirkland商品皆須經執行長親自核准才能上架，銷售不佳便會下架。Costco共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal）也曾表示，創立Kirkland是公司歷史上最重要發展之一。

定價策略上，Costco商品加價幅度通常不超過成本14%，但Kirkland產品例外，允許15%的加價空間。Kirkland光是推出一款新產品就可能顛覆整個服飾類別，這代表供應商的空間縮小，而Costco採購人員議價能力變強，會員也能獲得更多價值。

除了這件褲子爆出仿冒爭議，Costco今年還因販售疑似仿冒Ugg雪靴的Kirkland拖鞋，遭到Deckers Outdoor公司提告。然而，這些訴訟反而可能成為Costco免費廣告，令更多消費者得知平價替代品的存在。