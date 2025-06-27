新視代主播營7月開跑！　AI＋表達力＝孩子的未來競爭力

▲中嘉寬頻舉辦「新視代主播夏令營」，透過主播實戰與AI媒體素養課程，為台南學童打造未來軟實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI工具一鍵生成雖便捷，但你知道過度依賴可能會讓孩子「腦力休眠」嗎？根據麻省理工學院（MIT）最新研究指出，AI若未搭配適當引導，反而會影響孩子的批判思維與長期學習力。

為培養下一代掌握科技、保有思辨與表達能力的「未來超能力」，中嘉寬頻｜三冠王‧雙子星將於7月21日、22日與8月12日、13日舉辦兩梯次「2025新視代主播夏令營」，課程免費、名額有限，專為台南國小三至六年級學童打造。

營隊課程橫跨AI應用、情緒教育、聲音創意、新聞實戰與視覺敘事，師資陣容堅強。由南台科技大學資訊傳播系黃瓊儀博士引導孩子善用ORID提問法，學習如何用AI提問而非被AI支配；阮琦寶講師結合SEL情緒教育，幫助學童辨識與表達感受、提升心理韌性；聲音表達由電台主持人蘇芳芸帶領，視覺構圖則邀請攝影總監郭聰南實作教學，強化孩子的藝術感知與內容創作能力。

壓軸媒體實戰環節，則由資深主播郭文吉與秦碧純親授新聞採訪與主播鏡頭訓練，孩子們將親自站上主播台、操作攝影機與導播設備，體驗從腳本撰寫到上妝出鏡的完整新聞流程，從「看新聞」進化為「做新聞」，留下一段難忘的成長紀錄。

中嘉寬頻總經理陳建村表示，本營隊不只是暑期活動，更是一場未來力與媒體素養的啟蒙旅程。面對科技劇變的時代，孩子需要的不只是知識，更要具備提問、表達與理解世界的能力。透過真實操作與深度陪伴，讓他們在AI時代中不迷航，反而找到自我發光的方向。

本活動於台南市北區北成路186巷60號「中嘉雙子星辦公大樓」舉行，27日起開放報名至7月20日截止，採電話報名制，洽詢請電洽06-281-5194分機8516或8513。