北宋文人都讚嘆！北韓金剛山「成功申遺」　代表團興奮舉國旗跪謝

▲北韓境內的金剛山申遺成功。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

相傳中國宋代文人蘇東坡，曾以一句「願生高麗國，一見金剛山」，仰慕金剛山壯闊多變的景緻。如今，金剛山的美終於獲得全球認證！聯合國教科文組織召開會議，決定將位於北韓（朝鮮）境內的金剛山列入世界遺產，成為北韓第3件自然文化遺產，現場的北韓代表團感動到當場舉起國旗致謝。

根據《韓聯社》，聯合國教科文組織於當地時間13日在法國巴黎總部召開第47屆會議，決定將北韓3年前申請的金剛山，正式納入自然文化遺產，其正式名稱為「金剛山」（Mt. Kumgang - Diamond Mountain from the Sea），而國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）曾於今年5月建議將金剛山列入世界文化遺產。

▲北韓曾經對外開放金剛山觀光。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國教科文組織世界遺產委員會認為，金剛山擁有獨特的地貌和景觀、佛教歷史與傳統、朝聖等文化，以文化景觀而言具有相當豐富的價值。金剛山最高峰為海拔1638公尺高的毘盧峰，有許多壯闊的山峰和奇岩怪石、瀑布、蓮花池，座落在太白山脈北側，橫跨江原道淮陽郡、通川郡、高城郡，與白頭山（長白山）並列韓半島（朝鮮半島）代表性名山。

而金剛山從位置更可細分為內金剛、外金剛、海金剛，擁有豐富的植物種類，堪稱是生態與自然界的「寶庫」，且四季風光變化大，從古至今成為文人與士大夫嚮往的旅遊名勝，當地民間信仰更盛傳，死前若不想下地獄，則畢生一定要造訪金剛山。

▲金剛山在春、夏、秋、冬擁有不同的景緻。（圖／達志影像／美聯社）

韓半島（朝鮮半島）許多文人也在作品中記錄金剛山。高麗時代末期文人李穀曾於1349年撰寫《東遊記》，描寫金剛山與東海岸風光；朝鮮時代儒學思想家李珥也曾於19歲遊覽金剛山後留下3000字的作品《楓岳行》。

另外，南韓嶺南大學博物館所收藏的《金剛山四大剎全圖》，除了繪有金剛山壯闊的景緻，還包括長安寺、表訓寺、榆岾寺等主要古剎。

據悉，目前北韓所擁有的世界文化遺產共有3件，除了此次獲得承認的金剛山，還包括高句麗古墳群（2004）、開城歷史遺跡地區（2013）。

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