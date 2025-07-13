　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北宋文人都讚嘆！北韓金剛山「成功申遺」　代表團興奮舉國旗跪謝

▲▼北韓金剛山成功登錄世界遺產。（圖／達志影像）

▲北韓境內的金剛山申遺成功。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

相傳中國宋代文人蘇東坡，曾以一句「願生高麗國，一見金剛山」，仰慕金剛山壯闊多變的景緻。如今，金剛山的美終於獲得全球認證！聯合國教科文組織召開會議，決定將位於北韓（朝鮮）境內的金剛山列入世界遺產，成為北韓第3件自然文化遺產，現場的北韓代表團感動到當場舉起國旗致謝。

根據《韓聯社》，聯合國教科文組織於當地時間13日在法國巴黎總部召開第47屆會議，決定將北韓3年前申請的金剛山，正式納入自然文化遺產，其正式名稱為「金剛山」（Mt. Kumgang - Diamond Mountain from the Sea），而國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）曾於今年5月建議將金剛山列入世界文化遺產。

▲▼ 北韓旅遊,北韓,金剛山。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾經對外開放金剛山觀光。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國教科文組織世界遺產委員會認為，金剛山擁有獨特的地貌和景觀、佛教歷史與傳統、朝聖等文化，以文化景觀而言具有相當豐富的價值。金剛山最高峰為海拔1638公尺高的毘盧峰，有許多壯闊的山峰和奇岩怪石、瀑布、蓮花池，座落在太白山脈北側，橫跨江原道淮陽郡、通川郡、高城郡，與白頭山（長白山）並列韓半島（朝鮮半島）代表性名山。

而金剛山從位置更可細分為內金剛、外金剛、海金剛，擁有豐富的植物種類，堪稱是生態與自然界的「寶庫」，且四季風光變化大，從古至今成為文人與士大夫嚮往的旅遊名勝，當地民間信仰更盛傳，死前若不想下地獄，則畢生一定要造訪金剛山。

▲▼ 北韓旅遊,北韓,金剛山。（圖／達志影像／美聯社）

▲金剛山在春、夏、秋、冬擁有不同的景緻。（圖／達志影像／美聯社）

韓半島（朝鮮半島）許多文人也在作品中記錄金剛山。高麗時代末期文人李穀曾於1349年撰寫《東遊記》，描寫金剛山與東海岸風光；朝鮮時代儒學思想家李珥也曾於19歲遊覽金剛山後留下3000字的作品《楓岳行》。

另外，南韓嶺南大學博物館所收藏的《金剛山四大剎全圖》，除了繪有金剛山壯闊的景緻，還包括長安寺、表訓寺、榆岾寺等主要古剎。

據悉，目前北韓所擁有的世界文化遺產共有3件，除了此次獲得承認的金剛山，還包括高句麗古墳群（2004）、開城歷史遺跡地區（2013）。

►驚艷6000年！韓「盤龜台岩刻畫」列世界遺產　岩壁藏50隻鯨魚畫作

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鐵粉警員執勤遭撞昏迷！五月天打氣錄音曝光
GD「眼神望包廂」透露驚喜：太陽、大聲就在身邊！
許允樂甜曬「李玉璽捏臉照放閃」！　親密互動全被拍
快訊／307公車司機追撞3車　女子捲車底送醫不治
車位高度不足「車門難開」　桃園男怒告建商
直擊／GD Day3換新造型萬人瘋掉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北宋文人都讚嘆！北韓金剛山「成功申遺」　代表團興奮舉國旗跪謝

豪砸13億美元！　美軍「愛國者飛彈」採購量擬增至4倍

9歲女兒把弟推下鞦韆、拿球棒打姊姊　媽：我不得不把她趕出家門

南韓法務部反擊！尹錫悅喊「遭剝奪運動權」　官方駁：每天有1小時

川普30％關稅威脅歐盟！德國愛爾蘭首當其衝　希臘倖免於難

沙灘挖到「神秘禮物盒」！　他好奇打開一看嚇壞：腐爛了

萬海貨輪爆炸1個月「還在悶燒」　殘骸擬拖到非洲！台船員仍失聯

「怪獸級冰山」逼近格陵蘭小島！恐爆災難巨浪　當局急示警

台灣要趕在8/1前談妥關稅　美媒：川普對貿易夥伴「失去耐心」

日男持刀搶超商「被女店員嚇歪」！　糗拿1罐啤酒就逃跑

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

【騙貓喝水術】用肉泥漂漂河騙貓喝水　媽媽見得逞笑到嘿估XD

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

北宋文人都讚嘆！北韓金剛山「成功申遺」　代表團興奮舉國旗跪謝

豪砸13億美元！　美軍「愛國者飛彈」採購量擬增至4倍

9歲女兒把弟推下鞦韆、拿球棒打姊姊　媽：我不得不把她趕出家門

南韓法務部反擊！尹錫悅喊「遭剝奪運動權」　官方駁：每天有1小時

川普30％關稅威脅歐盟！德國愛爾蘭首當其衝　希臘倖免於難

沙灘挖到「神秘禮物盒」！　他好奇打開一看嚇壞：腐爛了

萬海貨輪爆炸1個月「還在悶燒」　殘骸擬拖到非洲！台船員仍失聯

「怪獸級冰山」逼近格陵蘭小島！恐爆災難巨浪　當局急示警

台灣要趕在8/1前談妥關稅　美媒：川普對貿易夥伴「失去耐心」

日男持刀搶超商「被女店員嚇歪」！　糗拿1罐啤酒就逃跑

五月天聽到了！鐵粉警員執勤遇劫「重傷昏迷」　12秒打氣錄音曝光

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災　感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

李宗賢再見安打！悍將本周第2次向台鋼說再見　張奕翻轉奪勝

雲豹甲車火力掩護　機步333旅防護高雄港區與塔台

嘻小瓜仿妝「南京紅姐」挨批貶損LGBT　反嗆：別用聖母心態情勒

味全罕見3洋投連線！劉基鴻開轟4打點領軍　龍8比1大勝兄弟

感恩發一崇德長期奉獻　侯友宜贈「道援天下」匾額

快訊／307公車司機暈眩恍神追撞3車　女子捲入車底送醫不治

FIFTY FIFTY來台想著Labubu！派出「台混血成員」秀流利台語　

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

國際熱門新聞

泰女色誘高僧「拍8萬張裸照」勒索

台灣可能與美達成握手協議但有2伏筆

日本首相石破茂發文慰問台灣

川普槓上喜劇女星！　怒喊：撤銷她國籍

即／川普：對墨西哥、歐盟徵收30%關稅

系主任逼她上床　女大生自焚95%燒傷

川普關稅名單　墨8成出口品銷美成最大苦主

老翁激戰小32歲女伴！全身抽搐暴斃

日7-11標「中國台灣」惹怒網　刪文道歉

伊朗飛彈精準打擊　炸毀美軍基地「圓頂建築」

準國家誕生！　法與屬地達成協議

婦路邊等做功德　遭兒誤踩油門猛撞慘死

赴日注意！百合颱風生成　逼近日本時間點曝　

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

更多熱門

相關新聞

尹錫悅喊「遭剝奪運動權」　南韓法務部反擊

尹錫悅喊「遭剝奪運動權」　南韓法務部反擊

為此，特檢向法院聲請羈押，而尹錫悅10日被送進首爾看守所拘留。律師指控，尹錫悅入獄後被禁止到戶外進行運動。對此，南韓法務部發聲了。

蠢男搶超商「被女店員嚇壞」！拿1罐啤酒逃跑

蠢男搶超商「被女店員嚇壞」！拿1罐啤酒逃跑

怒批日本被寵壞！美媒：川普收回特別待遇

怒批日本被寵壞！美媒：川普收回特別待遇

送報員遭撕咬慘死！北海道發布「棕熊警報」

送報員遭撕咬慘死！北海道發布「棕熊警報」

日本「藍色衝擊波」現身大阪世博上空！

日本「藍色衝擊波」現身大阪世博上空！

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金剛山世界遺產

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面