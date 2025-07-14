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赴日旅遊「朋友來房間坐一下」恐加收費用！旅館潛規則曝光

住飯店想叫朋友來房間小聚？　當心觸犯規定被加收一人房費

▲旅客入住飯店時，若私自帶朋友在房間會面，可能會被加收一人房費。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

旅客若在日本住宿期間，邀請當地友人進房聊天，可能會違反飯店規定，甚至被要求支付額外住宿費。就有一名旅客分享自身經驗，雖然朋友當時並未在他的房間過夜，但飯店仍因「未經許可進入房間」而加收一人的房費，讓他感到相當困惑。

《Financial Field》報導，飯店方面表示，大多數業者會明文禁止非住宿者進入客房。此一規定主要是為了安全考量，防止不明人士進出房間。即使受邀進入房間的對象是旅客熟識的友人，在飯店方面的認知範圍中仍屬「可疑人員」，因此即便對方未留宿，也可能被視為違規行為。

對此，飯店方面通常會在預訂或入住時確認所有住宿者資料，有些甚至在住宿契約中註明禁止「除了客人以外，其他人不得進入房間」，而若旅客私自違規，飯店可依規收取額外費用，或進一步採取警告措施。

舉例而言，日本知名連鎖APA飯店就在其官網提醒顧客，應避免在客房接待訪客，建議旅客若欲與朋友見面，應選擇飯店大廳、餐廳或公共空間等開放區域，避免不必要的誤會與收費糾紛。

專家建議，旅客在入住飯店前應詳閱官方網站與住宿條款，若有特殊需求或不得已的會面情況，應事先與飯店聯繫，徵得同意後再安排會面，如此一來才能避免誤觸規定，影響自身住宿體驗。

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