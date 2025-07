巴黎百年禁令解封！塞納河開放民眾游泳　一票人排隊下水消暑

▲法國巴黎塞納河開放民眾游泳。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

法國巴黎塞納河5日正式重新開放民眾游泳,這是超過百年來首次允許民眾下水暢游。儘管先前奧運期間曾有游泳選手出現身體不適情況,但當局已採取多項措施應對,包括每日水污染檢測等,確保泳客能盡情在炎熱夏日享受清涼時刻。

法新社報導,巴黎市政府在塞納河沿岸設置3處指定游泳區域,其中一處位在艾菲爾鐵塔附近的格列奈勒區(Grenelle),另外兩處分別設在Bras Marie與Bercy,這3區免費開放游泳至8月31日,但在指定區域外游泳的人將面臨罰款。

