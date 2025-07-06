巴黎百年禁令解封！塞納河開放民眾游泳　一票人排隊下水消暑

▲法國巴黎塞納河開放民眾游泳。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎塞納河5日正式重新開放民眾游泳，這是超過百年來首次允許民眾下水暢游。儘管先前奧運期間曾有游泳選手出現身體不適情況，但當局已採取多項措施應對，包括每日水污染檢測等，確保泳客能盡情在炎熱夏日享受清涼時刻。

France has spent at least $1.6 billion turning the sewage-laden river Seine into one clean enough to swim in for the first time in over a century https://t.co/nzQh1nOJ1q pic.twitter.com/oO5GvCRAu8 — Reuters (@Reuters) July 5, 2025

法新社報導，巴黎市政府在塞納河沿岸設置3處指定游泳區域，其中一處位在艾菲爾鐵塔附近的格列奈勒區（Grenelle），另外兩處分別設在Bras Marie與Bercy，這3區免費開放游泳至8月31日，但在指定區域外游泳的人將面臨罰款。

???????? For many #Parisians, swimming in the #Seine was unimaginable.



???? That is about to change. On Saturday, July 5, Parisians will be able to swim in the Seine after over 100 years.



FRANCE 24's @tanishk_saha explains ????



???? @Val_Cacheux pic.twitter.com/37DiWlQa7C — FRANCE 24 English (@France24_en) July 4, 2025

早在1923年，巴黎當局因嚴重污染問題禁止在塞納河游泳，不過歷經40年淨化努力，河中魚類種類已從原本的2種增加至34種。對於塞納河開放游泳，部分民眾一早就來排隊搶當首批泳客，要在熱浪來襲之際享受清涼時刻。33歲女子雅奈爾（Aglaé Janel）說，她很放心讓孩子們在塞納河游泳，「我們不會讓孩子們喝河水，會看顧他們，但我們相信水質。」

▲▼ 對於塞納河開放游泳，部分民眾一早就來排隊搶當首批泳客。（圖／達志影像／美聯社）

在格列奈勒游泳區，有專為家庭設計的淺水池，水深40至60公分，還有日光浴休息區，整個場地最多可容納200人。在Bercy泳池，許多人對於水的乾淨程度感到驚訝，21歲加拿大學生阿雷夫（Morad Aref）指出，起初內心抱持懷疑態度，「但下水後感覺很棒」。

巴黎市政府建設大型蓄水池收集雨水和污水溢流，防止暴雨期間污染物流入塞納河，並每日監測游泳區域和天氣狀況。不過當局也已決定，由於降雨量增加與河流水流變強，冬季不會開放游泳。

▼3個指定區域開放游泳至8月31日，但在指定區域外游泳的人將面臨罰款。（圖／達志影像／美聯社）