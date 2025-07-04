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社會 社會焦點 保障人權

3惡犬「遁海中」咬死游泳翁…家中留身障女！該區今年已捉51浪犬

▲76歲翁游泳突遭野狗追咬，海巡全副武裝拉人上岸仍回天乏術。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡翁游泳突遭野狗追咬，海巡全副武裝拉人上岸仍回天乏術。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄永安區鑽石沙灘昨(3日)發生一起驚悚的死亡意外，76歲的蔡姓老翁下海游泳時，竟遭附近的3隻野狗追入海中撕咬，導致蔡翁驚慌溺水，待海巡到場將他救起時，蔡翁已經沒有呼吸心跳，經緊急送往路竹秀傳醫院搶救，仍不治身亡。據了解，這並非當地第一起犬襲案，早在6月25日就曾發生下水游泳民眾遭犬襲事件，且該地浪犬猖獗，今年至今相關單位已在該地區捕捉51隻浪犬。

據了解，死者蔡翁是一名魚塭主，目前已經退休，每天下午都會到鑽石沙灘北側海域游泳。蔡翁家中還有一名身心障礙的女兒，父女同住相依為命；此外，蔡翁另一個兒子則在澎湖工作，昨接獲噩耗後已立即趕回高雄。

警方調查，蔡翁3日前往永安石斑路海邊游泳，未料下海不久後，立即遭3隻野狗入海追咬；蔡翁沒料到竟會在海中被野狗攻擊，當場嚇得慌了手腳導致溺水。海巡獲報後全副武裝趕抵現場，並立刻下水將蔡翁救起，但當時蔡翁身上已有多處大面積咬傷，且已無呼吸心跳，經送往路竹秀傳醫院搶救後，仍宣告不治死亡。

據悉，這並非第一起野狗入海攻擊事件，6月25日也有一名民眾下午下水游泳時遭到浪犬襲擊，當時相關單位獲報後，立即出動人力到場捕捉浪犬，從6月25日至7月3日止，9天就已經捉了29隻狗，若是從今年開始算，該地區更是一共捕捉了51隻浪犬。

相關單位推測，該區域會有大量流浪狗聚集，係有人定點餵食，目前警方已經派案，將逐步勸導餵食者不要再投放食物，並請環保局加強取締餵養流浪犬製造髒亂，同時將加派動物管制人力與獸醫師持續巡查捕捉。

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