「怪獸級冰山」逼近格陵蘭小島！恐爆災難巨浪　當局急示警

▲冰山逼近導致「伊納蘇特」居民高度警戒。（圖／翻攝臉書Avannaata Kommunia）

記者吳美依／綜合報導

格陵蘭小島「伊納蘇特」（Innaarsuit）面臨潛在危機，因為一座巨大冰山緩緩漂到岸邊，距離陸上建築物僅數百公尺，引發政府與居民高度警戒。

「伊納蘇特」是一座位於格陵蘭西北海岸的岩石島，地形崎嶇，居民不到200人，主要仰賴漁業為生，並且只能透過飛機或船隻到達。

根據地方政府發布的照片，巨大冰山聳然出現在皇家格陵蘭工廠（Royal Greenland factory）附近港邊。一份聲明警告，「建議居民和伊納蘇特遊客盡可能謹慎，以最安全的方式往返定居點，購物者避免集中前往商店，行動不便者前往商店時務必格外小心。當地緊急救援部門已做好必要時準備。」

福斯新聞等外媒指出，萬一冰山撞上海岸，或者突然崩裂落海，可能掀起類似海嘯的巨浪，對沿岸建築造成破壞性衝擊，甚至危及居民安全。這座冰山已在港邊停滯約一周，當局不敢掉以輕心，緊急關閉魚工廠與商店，呼籲民眾避免靠近海岸，或者出海活動。

當地居民萊頓（Dennis Lehtonen）受訪時表示，通常冰山會在幾天內漂走，但它已經靜止大約一周，引發人們的擔憂。官員們沒有透露，他們預期這次的冰山會停留多久，但鼓勵居民繼續保持警戒。

事實上，2018年也曾發生類似情況。當時一座重量逾1千萬噸的巨型冰山也漂進伊納蘇特的港口，由於擔心冰山碎裂引發巨浪，當局立即疏散低窪地區居民，幸好在連日的強風吹拂之下，冰山緩緩漂離，沒有釀成任何傷害。