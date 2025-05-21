全球暖化「奇蹟般」控制得當　科學家：冰山融化仍不可逆

▲冰山。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

根據《CNN》報導，一項最新研究指出，即使全球奇蹟般地將暖化控制在1.5攝氏度以內，格陵蘭（Greenland）與南極洲（Antarctic）冰蓋的融化仍將成為不可逆的過程，進而導致海平面上升數英尺，並可能造成全球沿海數億人口的「災難性」遷移。

一份由國際科學家團隊主導、於21日發表於《Communications Earth and Environment》期刊的研究報告指出，透過衛星資料、氣候模型與古代氣候證據，包括冰芯、深海沉積物與章魚DNA，試圖界定冰蓋對氣溫變化的安全臨界值。但科學家們卻發現，即便控制在現有1.2攝氏度的暖化幅度，也可能無法阻止冰蓋的迅速崩解。

根據《CNN》報導指出，這份研究顯示，自1990年代以來，全球冰蓋的損失量已增加四倍，目前每年約流失3700億公噸的冰。冰蓋融化成為導致全球海平面上升的最主要因素，過去30年來年均上升速率已翻倍。

而現有的暖化趨勢預測，至2100年全球均溫可能上升至2.9攝氏度，遠遠超出巴黎協定所定1.5攝氏度的控制目標。

達勒姆大學（Durham University）冰河學家Chris Stokes表示，即便奇蹟般的達成1.5度目標，也無法避免海平面迅速上升。海岸地區恐將面臨存亡危機。目前全球約有2億3000萬人居住在低於1公尺海拔的地區，這些地方將首當其衝受到影響，許多地區可能出現超出人類社會可應對範圍的破壞與遷徙潮。

研究中更估計，至本世紀末，海平面每年將上升約0.4英吋，相當於100年間總共上升40英吋。這樣的變化將使人類面臨現代文明以來未曾出現的大規模土地流失與居住地變遷。

布里斯托大學（University of Bristol）冰河學家Jonathan Bamber表示，這些變化會在現今年輕世代的生命歷程中發生。

儘管科學界對冰蓋崩塌的「臨界點」仍無定論，早期的模型曾認為格陵蘭冰蓋需暖化至約3攝氏度才會出現不穩，如今則有研究顯示，只要升溫至1.5攝氏度即可能觸發失控性退縮。

研究團隊一致認為，「安全」氣溫門檻的估值正逐年降低，這也讓情勢更加緊迫。

若要避免一或多個冰蓋系統崩潰，全球升溫必須被限制在工業化前水準的1攝氏度之內，但這意味著需迅速且劇烈地減少對石油、煤炭與天然氣等化石燃料的依賴。但實際上，世界各國對於擺脫石化燃料的進展還是十分緩慢。

Stokes表示，目前觀測到的冰蓋退縮趨勢，幾乎已符合最糟的科學預測。最佳情況也僅是海平面緩慢穩定地上升。即便如此，他仍強調將全球暖化控制在1.5攝氏度以下是一項重大成就，值得追求，因為每增加0.1度，所引發的極端氣候、冰蓋融化與海平面上升都將進一步惡化。

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