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陸外長：中方在格陵蘭問題上尊重丹麥主權和領土完整

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅19日在北京與丹麥外交大臣拉斯穆森會談，他強調，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。

據大陸外交部發出的新聞稿，王毅提到，丹麥是最早承認並同新中國建交的西方國家之一，兩國攜手走過四分之三個世紀，始終相互尊重、平等相待，建立併發展了全面戰略夥伴關係，打造了以綠色為引領的高水平互利合作，「雙方應秉持建交初心，以慶祝建交75週年為契機，保持高層交往，增進政治互信，推動中丹關係取得更大發展。」

王毅指出，中丹關係75年來保持健康穩定發展，最重要的經驗就是堅持大小國家一律平等，尊重並照顧彼此核心利益，雙方要共同努力夯實兩國關係的政治基礎，「中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。」

▼格陵蘭首府努克（Nuuk）。（圖／路透）

▲▼ 格陵蘭首府努克（Nuuk）。（圖／路透）

王毅說，中方願同丹方堅持雙向開放，以綠色為抓手賦予務實合作新動能，繼續深化經貿、科研創新、綠色經濟等領域合作，「中國致力於擴大高水平對外開放，將為外資企業創造更廣闊發展空間。歡迎丹麥企業來華投資興業，也希望丹麥為中國企業提供公平、透明、非歧視營商環境。雙方要加強人文交流，以民間友好不斷累積雙邊關係中的正能量。」

丹麥下半年將擔任歐盟輪值主席國，王毅強調，中方願同歐方加強對話合作，共同推進中歐關係健康發展，希望丹麥為此發揮積極作用。

拉斯穆森表示，丹麥政府和議會堅定不移恪守一個中國政策，願同中方加強高層交往，增進各領域對話和相互瞭解，深化投資、綠色轉型等領域互利合作，密切人文交流，推動兩國關係持續強勁發展。

▲▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

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