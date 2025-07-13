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假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

▲▼對岸假投資詐走520億元！主謀笑受害者：拿走不符你們智商的財富。（圖／翻攝微博）

▲鑫慷嘉的200多萬名投資人血本無歸。（圖／翻攝微博）

文／中央社

中國近日再傳投資理財詐騙事件，名為「DGCX鑫慷嘉」的平台財務爆雷，約200萬投資者血本無歸。已遠赴國外的平台負責人事後嘲諷投資者「我只是拿走了不屬於符合你們智商的財富」。

綜合財新網等陸媒及中國網上近日的消息，「DGCX鑫慷嘉」平台盜用杜拜黃金與商品交易所（DGCX）名義，謊稱自己是DGCX的中國官方分部，以虛擬貨幣投資為幌子，承諾每日1%至2%的高額收益率，年化超300%，透過美元穩定幣USDT結算。

投資者需下載「DGCX 鑫慷嘉數據」APP，繳納最低1000USDT的入會費，大部分新人直接將資金轉給上級代為操作。開通後，跟隨講師交易，但後台可隨意操控漲跌數據。該平台構建了典型的傳銷結構，將全國劃分為4大戰區，從「班長」到「司令員」共設9個級別，透過直推獎勵、團隊傭金等方式發展下線，形成一個龐大的金字塔式傳銷網絡。

平台於6月無法提現兌付，多達200萬名會員淪為苦主，涉款達人民幣130億元（約合新台幣520億元）。

▼詐騙主謀已逃往海外，還發訊息取笑受害者。（圖／翻攝微博）

▲▼對岸假投資詐走520億元！主謀笑受害者：拿走不符你們智商的財富。（圖／翻攝微博）

財新網引述北京大成律師事務所高級合夥人肖颯分析，本案是非常典型的傳銷組織架構及以龐氏騙局運作方式，透過USDT這一穩定幣進行交易結算，而這對案件偵破、資金追回和被害人維權帶來眾多困難。

肖颯分析，鑫慷嘉案中，大量資金透過眾多虛擬錢包地址流轉，要確定這些錢包的實際控制人，進而追蹤資金流向，難度極大。

此外，該案資金在去中心化的交易網絡中快速轉移，沒有明確的中心節點可以監控和追蹤。執法部門現有的技術手段可能難以在如此複雜、分散的交易環境中，及時、準確地追蹤資金流向。

另一方面，肖颯說，國際司法協助的申請和執行過程複雜且耗時，中國目前對於穩定幣在法律適用上存在許多爭議。

中國多地政府自去年10月到今年6月已針對「DGCX鑫慷嘉數據」發出風險提示訊息，包括四川省宜賓市珙縣、湖南省委金融辦與湖南桃江縣公安局等。其中四川省宜賓市的提示稱「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台原名為「中國石油」，起盤於2023年5月，當年9月10日從「中國石油」平台數據遷移至「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台，網站IP地址在美國。

公司創辦人黃鑫6月底在會員交流群宣稱他人已在國外，並宣告平台正式停擺。他還嘲諷投資者，「因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富」。

據報導，貴州鑫慷嘉大數據服務有限公司成立於2021年3月，註冊資本3000萬元，實繳資本為零。

據報導，杜拜黃金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）今年4月曾發出警示消息稱，DGCX在中國並未設立任何合作夥伴關係或關聯機構。

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