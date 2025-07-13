台人一周被騙近21億！7/11「1天慘損4億」　假投資詐騙狂害人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙案件持續猖獗，「165打詐儀錶板」統計，7月6至12日的詐騙財產損失金額近21億，詐騙手法之冠則是假投資詐騙，一周就騙走10多億。事實上，日前台中豐原一家五口疑遭「代購黃金」詐騙，承擔不住債務壓力輕生。打詐儀表板就曾分享許多假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙案例，皆與投資黃金、黃金交易有關。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 7/6 388 2億 332.3 萬 7/7 481 3億 4,000.9 萬 7/8 592 2億 9,428.4 萬 7/9 550 3億 1,082.2 萬 7/10 550 3億 1,321.1 萬 7/11 581 4億 4,828.6 萬 7/12 447 1億 6,863.6 萬 合計 3,589 20億 9,857.1 萬

內政部警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，7月6至12日的詐騙案件受理數共3589件，財產損失金額為20億9857萬1000元，已經將近21億。從表格可見，7月11日為財損最多的一天，受理案件數581件，金額衝到4億4828萬6000元。當日詐騙手法前3名分別為「1、假投資詐騙，受理數119件，財損3億2471萬元」、「2、網路購物詐騙，受理數91件，財損368.5萬元」、「3、假交友(投資詐財)詐騙，受理數46件，財損5504萬6000元」。

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縣市 財損（元） 新北市 1億 23.2 萬 台中市 1億 1,500.6 萬 台北市 9,069.7 萬 桃園市 3,207.7 萬 高雄市 1,869.5 萬

另外，觀察財損最多的一天，也就是7月11日，會發現財損最多的縣市為新北市，當日財損1億23萬2千元；再來是台中市，財損1億1500萬6千元；第三是台北市，9069萬7千元；第四是桃園市，3207萬7千元；第五是高雄市，1869萬5千元。

詐騙手法 受理數（件） 財產損失金額（元） 假投資詐騙 609 10億 1,064.1 萬 網路購物詐騙 605 3,254.2 萬 假交友(投資詐財)詐騙 271 3億 7,086.4 萬

而本周詐騙手法，假投資詐騙依舊是最大宗，受理案件數609件，財產損失金額高達10億1064萬1000元；第二為網路購物詐騙有605件，財產損失金額3254萬2000元；假交友（投資詐騙）則有271件，雖然排在第三名，財產損失金額是3億7086萬4000元。

事實上，日前才爆出台中豐原一家五口疑遭「代購黃金」詐騙，承擔不住債務壓力輕生，事件掀起譁然。「165打詐儀表板」就曾分享許多假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙案例，皆與投資黃金、黃金交易有關，苦主紛紛直呼，就這樣一步步被牽著走，把錢拱手送人」、「我共損失新台幣672966元。」

在「165打詐儀表板」以「黃金」為關鍵字搜尋，搜出來的縣市案例超過800多件，最多的就是假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙。就有上班族透露，自己收入雖然不多但生活過得去，直到有一天朋友介紹一位自稱「黃金豆代購」的賣家出現。

對方聲稱，「現在黃金漲勢猛，黃金條動輒10幾萬，黃金豆一顆只要3000元，是很好的入手標的。」賣家還說，只要刷卡購買黃金豆再交給公司轉賣，就能獲得高額回饋佣金。起初，上班族確實拿到數萬元佣金，便完全放下戒心，覺得穩賺不賠，於是從5萬元、10萬、20萬到75萬，一路加碼投資，甚至拉家人一起刷卡投入。

沒想到，某天賣家突然傳訊說他涉及跨國詐騙案，帳戶被金管會與警方監控，公司要「清查責任人」，還指控他某筆交易有問題，要向他求償上千萬。他當場傻眼，但此時信用卡早已刷爆，親友也無力再幫忙。

絕望之下，他在對方介紹下向「快速放款的私貸平台」借錢，簽下借據和本票，之後卻被瘋狂催收高額利息，債務就像無底洞一樣，永遠填不滿，彷彿墮入無盡的債務煉獄中。

關於假投資詐騙，打詐儀表板提醒4點防詐小撇步，包括「1、 投資，請循合法管道，才有保障。」「2、 為確認投資公司、投資網站的合法性，請洽金管會諮詢。」「3、 不要點擊陌生人提供的連結。」「4、 投資，卻要轉帳個人帳戶，必是詐騙。」