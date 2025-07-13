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調查官涉當詐團取簿手被起訴　他辯：我月薪8萬不會涉險

▲▼ 。（圖／資料照）

▲調查官劉晉廷涉擔任詐團取簿手，台中地檢署依詐欺等罪嫌起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷，涉嫌在去年7月間擔任詐團「取簿手」，以4900元的代價，兩次前往台中某超商、貨運站提領含有被害人信用卡的包裹。劉男落網辯稱，自己月薪約8萬元，不會為了幾千元酬勞涉險，他只是在臉書社團找打工貼補家用，以為包裹內僅是客戶資料；台中地檢署近日偵結，依詐欺等罪嫌將劉起訴。

起訴指出，劉在臉書社團看到求職訊息，進而加入Telegram群組，聽從對方指示，於去年7月14日前往台中市西屯區某超商，領取裝有被當作人頭帳戶帳本、信用卡的包裹，再至某貨運站將包裹轉寄到台南某貨運站，因被害人察覺受騙，報警後案情才曝光。

劉偵訊時坦承有提領、轉寄包裹，但否認從事詐欺，他辯稱是對方以1單數千元代價請他寄送文件，當時為添補家用才接案，不知這是違法。他從事調查官，1個月薪水約8萬元，不會為了1500元讓自己陷於被追訴的風險；他在警方通知筆錄時，有傳訊息問對方包裹內容物，對方稱是單純的客戶資料。

檢方查，劉曾擔任港警隊員，現任職於法務部調查局調查官，常有跟監、蒐證的工作，知悉Telegram會被使用在販毒等犯罪聯繫之用途，且一般外送員每單報酬為6、70元，本案單趟報酬分別為1500、1500及另外給付的運費1900元，報酬明顯超額，與常情不符。

檢方認為，劉依社會生活經驗，以及從事調查員的經歷，對於犯罪應比一般民眾有更深的理解及警覺，且警政署、調查局時常宣導勿輕易代領包裹，而本案的包裹既然能從超商領取，為何又要多一步驟轉交給其他貨運站轉寄，徒增成本，明顯可預見包裹內容涉及不法，不採信劉的辯詞，依詐欺、洗錢罪嫌起訴劉。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
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