「有沒性高潮過」狼父睡前躲房門後…反鎖性侵女兒　判決出爐

▲台中一名狼父酒後酒駕又涉性騷，最後竟然還性侵自己的女兒。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者郭玗潔／台中報導

台中一名人父阿龍(化名)有多次酒駕前科，還涉及犯性騷擾案正在審理中，仍不知悔改，將狼爪伸向自己的女兒，飲酒後對她指侵得逞，遭台中地院判刑3年2月。阿龍覺得判太重又上訴，二審法官認為原審已是偏低度量刑，駁回上訴。

判決指出，阿龍案發當天在酒後色問女兒「是否性高潮過」、「爸爸很厲害，要不要試一下」，女兒聽了離開房間躲避，阿龍竟躲在女兒房間門後，一等她回房準備入睡，阿龍就將房門反鎖，藉口要留在女兒房間睡覺，不顧女兒爭執抵抗，強行指侵得逞。

阿龍犯後坦承犯行，全案經台中地院審理，法官認為阿龍身為人父卻性侵女兒，惡性非輕，考量阿龍表明要賠償，但遭女兒拒絕等情，判處他3年2月徒刑。

阿龍覺得判太重又上訴，認為自己因為酒醉，才導致自制能力降低犯案，惡性較低，犯後也積極想用15萬和女兒調解，開庭時身上更帶了3萬元到場，希望能依刑法59條情堪憫恕從輕量刑。

二審法官認為，阿龍曾在酒後屢屢酒駕，又在飲酒後涉犯性騷擾，目前仍在法院審理中，但阿龍卻沒能記取教訓，飲酒後侵犯自己的女兒，造成女兒身心嚴重受創。而強制性交罪的法定本刑為3年以上10年以下，原審處父親3年2月，已屬接近底刑的偏低度量刑，並沒有量刑過重，駁回上訴。可上訴。

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