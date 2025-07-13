新莊男賣安毒摻鹽巴遭識破　與友人當街遭追砍濺血！6煞被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（12）日下午驚傳街頭喋血事件！21歲翁姓男子日前販售安非他命給30歲吳姓男子，卻被吳男發現毒品中摻雜鹽巴。雙方昨日相約談判，不料一言不合，演變成街頭追砍，導致翁男與同行吳姓友人皆身受刀傷及多處擦挫傷送醫。新莊警方獲報後迅速成立專案小組，在案發後不到4小時內，循線逮捕涉案的吳男等6人。全案訊後依傷害罪及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦。

▼涉案的吳男等6人被警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，昨日下午2時許，新莊分局光華派出所接獲民眾報案，指稱現場有2名男子在八德街當街遭圍毆追砍，血流如注。警方快打部隊火速趕抵現場時，涉案嫌犯已逃離。受傷的翁姓男子與同行的22歲吳姓友人，背部均有10多公分的刀傷，血流不止。另有吳男雙眼遭噴灑辣椒水有化學性灼傷。所幸經緊急送醫治療後，均無生命危險。

警方初步調查，這起衝突的導火線，就是毒品交易糾紛。30歲吳姓男子日前向21歲翁姓男子購買安非他命，卻發現毒品中摻入了鹽巴，讓吳男相當不滿。雙方相約在新莊區八德街一帶談判。然而，談判過程一言不合，吳姓男子夥同其他5名同夥，對翁姓男子及其同行吳姓友人進行圍毆及追砍。犯嫌等人得手後隨即駕車逃逸。

警方獲報後立即組成專案小組，在案發後不到4小時內，循線鎖定涉案車輛及嫌犯行蹤，兵分多路將涉嫌動手的吳姓男子等共6名嫌犯全數查緝到案。全案訊後，將吳嫌等6人依涉嫌傷害罪及組織犯罪防制條例移請新北地檢署偵辦。

▼警方起獲犯案工具等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）