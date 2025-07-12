移工舞廳「果汁咖啡全是毒」桃園警攻堅逮300人　現場畫面曝

▲桃園分局與友軍荷槍實彈攻堅移工舞廳。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市火車站前「新東方」移工舞廳有多次違規前科，桃園警方接獲檢舉舞廳內充斥毒品，淪為大毒窟。主嫌越南籍阮姓男子事先將混合新興毒品的果汁及咖啡販售予來店消費之舞客謀取暴利。青春專案期間，桃園分局與友軍在桃園地檢指揮偵辦下，動員大批警力荷槍實彈攻堅，查獲阮男及外籍舞客含失聯移工共300餘人及大量新興毒品及不法所得數十萬元相關證物。

▲▼查獲越南籍阮姓主嫌及外籍舞客含失聯移工共300餘人，並查扣大量新興毒品及不法所得數十萬元相關證物。（圖／桃園警分局提供）

警方調查，阮嫌以專營移工舞廳吸引外籍移工前來消費，為賺取高額暴利，竟事先將混合新興毒品的果汁及咖啡販售予來店消費之同鄉和舞客，5日夜間見時機成熟，桃園警方與桃市刑大、保安警察局大隊維安特勤中隊、內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊、南投縣政府警察局集集分局、移民署桃園市專勤隊大批警力，荷槍實彈強勢進入該場所搜索掃蕩。

警方一舉破獲越南籍阮姓主嫌及外籍舞客共300餘人，失聯移工數人，現場查扣大量新興毒品及不法所得數十萬元相關證物，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦；另逃逸外勞部分，依入出境及移民法解送專勤隊辦理遣返。桃園警察分局表示，將持續積極查緝不法，並持續追溯毒品來源，維護社會大眾生命、身體、財產之安全，確保治安平穩。