獨／阿嬤讚美、阿公三鞠躬！2警消殉職陰影下　暖流感動消防員

▲消防員救護民眾，在抵達醫院前，跟死神拔河（照片非本個案）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

當社會的目光仍聚焦在新店消防員英勇殉職的悲慟新聞之際，在台灣南方的杉林區，今天（13日） 一場看似尋常的救護勤務，卻以三個深深的鞠躬，為一位消防員的心頭帶來了久違的溫暖，也映照出一線同仁在危險與付出中，對人性溫情的渴望。

杉林消防分隊的消防員陳茂軒今天一如往常地投入值班勤務，當他被指派執行一件看似簡單的救護案件時，心裡或許還未預料到，這趟任務將會帶給他如此深刻的觸動。這只是一趟協助載送一位身體不適的老奶奶就醫，過程中甚至不需要複雜的醫療處置，更多的是心理支持與搬運。

然而，就在送醫的途中，坐在救護車後座的阿嬤突然一句：「你們服務真的好好。」打破了車內的平靜。緊接著，一旁的阿公也立刻接話：「真不好意思那麼早叫醒你們。」這兩句簡單卻充滿溫度的話語，像一股暖流，悄然觸動了陳茂軒的心弦。

抵達醫院檢傷站，阿公的舉動更是讓陳茂軒動容。他先是深深一鞠躬，嘴裡不停地道謝。而阿嬤也溫柔地望著陳茂軒，語重心長地說：「我是老師退休，希望我每個學生都和你一樣有成就。」這份來自長者的肯定，不只是一句讚美，更像是對他所選擇的職業道路，給予了最真摯的祝福與期許。

▲消防員陳茂軒榮獲113年鳳凰獎楷模 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當阿嬤順利換床後，阿公再次深深一鞠躬，堅持要送他們出去。甚至當陳茂軒到護理站簽名時，阿公仍默默地站在一旁等候，再次、也是第三次，向他們深深鞠躬致意。這份樸實而真誠的感謝，讓陳茂軒在結束勤務後，久久不能釋懷。

「我到底做了什麼事值得這樣被感謝？」陳茂軒事後回想，不斷反問自己。是因為外貌、談吐、專業，亦或是其他。他自認對待每一趟救護都努力維持相同的水準，或許只是缺少了能發現這份付出、或將感謝說出口的人。

這份突如其來的溫暖，對於陳茂軒來說，意義非凡。就在這場溫情救護發生的前幾天，新店消防員在救災中不幸殉職的噩耗，沉重地壓在所有消防同仁心頭。當社會為英勇犧牲者哀悼，當同袍們為逝去的生命悲慟時，消防隊員們仍在日常中面對高壓、高風險的勤務。

陳茂軒坦言，有時消防工作會面臨內部與外部的雙重壓力，甚至會感到熱情快要被「自己人」熄滅。然而，正是像這樣「優質的病人和家屬」，每每將他從低谷中拉回地表。這些瞬間，如同一道道微光，穿透了籠罩在消防體系上空的陰霾，提醒著他們這份工作的真正價值與意義。

這三個鞠躬讓陳茂軒想到近期一起中途接駁的救護案中，因為救護紀錄表有缺漏而被記上劣跡，連同行的學弟也因此「喜提人生第一支劣跡」。他深知學弟心中定有委屈，畢竟學弟已警覺到低血糖造成的跌倒，並採取了適當的處置。這份行政上的疏失，讓他們在臨床上的優異表現蒙上陰影。

「只能安慰學弟一支劣跡不算什麼，因為將來還會有更多劣跡的。」陳茂軒半是安慰半是自嘲地寫道，這句話背後，是身為一線人員對消防工作現實的無奈，卻也蘊含著一種繼續前行的堅韌。陳茂軒覺得三個鞠躬，不只是一份感謝，更是一面鏡子，映照出消防員在生死前線的辛勞與無悔，也折射出人與人之間最純粹的善意，在悲慟與挑戰並存的環境中，正是這些來自民眾的溫情，支撐著消防員們繼續前行，也拉拔著那些身處「萬丈深淵」中，可能正感到疲憊與無力的EMT們。