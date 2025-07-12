貴族幼兒園虐童雪球滾大！家長控孩子下體紅腫　分校也爆賞巴掌

記者許宥孺／高雄報導

高雄諾貝爾幼兒園明誠分校一名蔡姓女職員涉嫌不當對待幼童，教育局罕見一次公開教育機構、職員姓名，事件爆發後掀起討論，也引發全台家長炸鍋。就有家長向《ETtoday新聞雲》爆料，表示小孩在4年前就讀諾貝爾教育機構時也曾有遭虐經驗，小孩下體出現紅腫；另有疑似受虐當事人也投訴指出，他兒時就讀諾貝爾三多分校，控訴老師會推人、賞巴掌，希望藉此機會發生找出更多受害者。

民進黨高雄市議員李雅慧踢爆，位於高雄市鼓山區的貴族幼兒園女職員涉嫌虐童，不僅將孩子「蓋布袋」、當拖把在教室拖行，還故意抽走一名男童的椅子，讓他當場屁股著地重摔，要求教育局徹查。

▲女職員突然抽走男童的椅子，害男童屁股著地。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲女職員將孩子當成拖把在地上拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）



由於事發地是在北高雄蛋黃區，學費比非營利幼兒園貴6倍，被在地人稱為「貴族幼兒園」。事件爆出後，大批網友炸鍋，高雄市教育局罕見一次公布校名和職員名字，包括發生地是在鼓山區的諾貝爾幼兒園明誠分校，涉案職員本名是「蔡欣芮」，蔡女雖已遭停聘，但若查證屬實，園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。

事件爆發後引起全網沸騰，有家長向《ETtoday新聞雲》投訴，指出兒子在4年前就讀諾貝兒幼兒園也曾遭受老師霸凌虐待。該名媽媽表示，2021年10月，當時兒子就讀幼幼班，因老師反映家中小孩太活潑、偶爾調皮，因此孤立小孩，讓小孩站在原地，不讓孩子與其他同學上課，並看著其他孩子離開教室玩耍。此外，幼兒園甚至照顧不周，小孩回到家後哭鬧、反應下體疼痛，檢查後發現生殖器紅腫。

另外，有網友也投訴指出，他曾就讀於諾貝爾三多分校(現已結束營運)，但因看到新聞讓他想起兒時不愉快的回憶，雖已升上高中時間久遠，但他認為兒時糟糕的經歷不應該簡單帶過，希望能找到更多受害人站出來發聲。

該名網友表示，諾貝爾三多分校中、大班老師行為惡劣，對於吃飯吃太慢的孩子，會將飯塞到小孩嘴裡，嚼不過十幾秒就塞另一口吞，不理會孩子可能無法承受。此外，孩子沒有按時吃藥就會丟藥在小孩身上，並推人、賞巴掌。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕兒虐，請撥打110、113。