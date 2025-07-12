南消七大隊攜手聖若瑟天主堂　教孩子當小小消防員

▲消防人員帶領小朋友體驗射水，學習基本消防知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於7月11日與12日兩天，配合天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦「天主有愛、消防有情」暑期兒童生活營，結合宣導與體驗活動，讓孩子在歡樂中學習防火防災知識，深植安全意識。

活動首日於聖若瑟天主堂進行，以「防火、防災、防震、水域安全」為核心，採用互動問答及有獎徵答方式宣導，讓孩童與家長在輕鬆活潑的氛圍中，瞭解生活中常見的危險與應對方式，提升危機處置能力。

第二天則移師至消防局第七大隊後方廣場展開體驗活動，小朋友化身「小小消防員」，實際操作消防水線射水、認識消防機器人、登上消防車體驗救災裝備，並由消防人員現場介紹各式搶救器材與操作流程，讓參與家庭親身感受消防人員平時訓練的專業與辛勞。

第七大隊大隊長石家源表示，與聖若瑟堂攜手辦理此類生活營宣導活動，不僅創意十足，更能讓防災教育向下紮根，是暑期難得的寓教於樂機會。他也提醒家長與孩子，暑假戲水務必選擇有救生員的合法安全水域，避免憾事發生。

消防局長李明峯亦特別呼籲，日常生活中應特別注意用火用電安全，落實家庭防災觀念，才能真正減災防災，守護生命與財產安全。