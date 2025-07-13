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大罷免倒數13天！綠營鎖定「9＋3名單」　藍拚投票率

▲藍營拚反罷免。（圖／記者崔至雲攝）

▲藍營拚反罷免。（圖／記者崔至雲攝）

記者張靖榕／綜合報導

大罷免首波投票日將在7月26日舉行，藍綠雙方積極部署，綠營鎖定「9＋3名單」全力狙擊，藍營則強調反罷免動員已有起色，士氣回升，但仍要謹慎。

綠營列出高成功機會的9席對象，包括台北市立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇，新北市立委葉元之、廖先翔，桃園市立委牛煦庭，台中立委羅廷瑋、廖偉翔，以及台東立委黃建賓；另3席為仍具機會的名單，包括花蓮立委傅崐萁、桃園立委涂權吉及台中立委黃健豪。

《聯合報》報導，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，若31席國民黨立委全被罷免，屬「大成功」；罷免10至20席則為中成功，至少罷掉6席也算「小成功」，他相信「一定會大成功」。

民進黨人士指出，目標是催出5成投票率，最後衝刺以台北與花蓮為主力區域，李彥秀、徐巧芯、王鴻薇是重點對象，花蓮則喊出「擒賊先擒王」，黨內大咖將赴當地助陣，拉高全國罷免氣勢。

藍營地方人士表示，只要選民踴躍投下不同意票，並配合台北「反惡罷」宣傳，有機會在首都展現「五仙過海」氣勢。

藍營評估，台中3席中有1席風險較高；台東立委黃建賓因投票結構限制，投票率將是關鍵；花蓮立委傅崐萁則在多場政策宣講後穩定，市民已逐漸團結面對罷免挑戰，但整體情勢仍須謹慎因應。

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