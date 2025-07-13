如何應對台海衝突？美國逼日本、澳洲表態　引盟友不滿

▲美國正向日本與澳洲施壓，要求兩國釐清若台海爆發戰爭時所扮演的角色。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國《金融時報》披露，美國正向日本與澳洲施壓，要求兩國釐清若台海爆發戰爭時所扮演的角色，引發東京與坎培拉的不滿。該報導指出，五角大廈負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）在與日澳官員的會談中積極推動此議題，儘管美方自己尚未對「保衛台灣」做出明確承諾。

根據《金融時報》引述知情人士說法，柯伯吉近期不斷向日本與澳洲提出要求，盼兩國明確表態在台海衝突中將扮演何種軍事或政治角色。然而，這項舉動卻讓東京與坎培拉感到措手不及，甚至引發部分反彈。

報導指出，兩國皆質疑美方為何在自身尚未清楚表明立場的情況下，反倒要求盟友先行表態。

對此，日本防衛省僅回應表示，「台灣有事」屬於假設性情境，難以作答，強調未來任何回應都將基於日本憲法、國際法與國內法的規範，並依個別情況判斷。至於澳洲駐美國大使館則對報導內容不予評論。

柯伯吉為川普（Donald Trump）政府時期的國防部副助理部長，曾負責戰略規劃與軍力發展。他主張美軍應將戰略重心從中東與歐洲轉移至應對中國崛起的挑戰，在學界與軍事界皆具影響力。

目前美國雖未與台灣有正式邦交，但長期為台灣最重要的軍事支持者。近年來，中國頻繁在台海周邊進行軍演，加強對台施壓，引發區域局勢緊張。台灣則對中國的主權主張明確表達拒絕立場。

美國國防部截至目前尚未對此公開回應。